Reprodução Robert Miquel Johnson

O estadunidense Robert Miquel Johnson, de 31 anos, é acusado de matar sua namorada Pamela Paz 44, e tentado vender um carro com o cadáver dela no banco de trás. As informações são da Fox News.

Segundo a polícia, Pamela morreu de traumatismo cervical e/ou estrangulamento. O suspeito foi preso no dia 6 de maio, 4 dias após ter cometido o crime.

"Ele foi entrevistado e forneceu um álibi, que foi posteriormente provado ser falso", disse a polícia local em um comunicado. Uma testemunha relatou que Johnson teria tentado vender seu veículo modelo Dodge Charger com a vítima morta no banco traseiro.

Johnson teria abandonado o veículo após a venda do automóvel com o cadáver falhar. Ele está preso no condado de Wilson por acusações não relacionadas ao incidente, mas deve ser transferido para Nashville, onde responderá por homicídio.