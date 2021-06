Reprodução / Facebook Gravação viralizou nas redes sociais

O vídeo de uma cobra 'andando sobre as águas' em uma praia da vila Rhosneigr, no País de Gales , foi compartilhado nas redes sociais e impressionou os internautas. O momento foi flagrado pelo nadador John Meirion Griffith.

Nas imagens, é possível ver a serpente deslizando sobre águas rasas indo na direção do nadador. Depois, ela desaparece perto de uma rocha. A gravação foi publicada no último domingo (13) e já ultrapassa as 16 mil visualizações.

"Sabíamos que havia muitas víboras na área de Cymyran, mas nunca em nossas vidas vimos um nadando assim no mar!", disse o homem ao portal Daily Post .



"Eu não percebi até que cheguei em casa e pesquisei no Google que é uma coisa muito rara de testemunhar", afirmou.

De acordo com a instituição Woodland Trust, é raro presenciar uma cobra venenosa nadando no mar do País de Gales. "É raro as víboras picarem pessoas, mas isso pode acontecer se humanos tentarem segurá-los ou pisar acidentalmente neles", afirma o site da instituição.

Essas cobras venenosas geralmente se afastam de seres humanos, no entanto, caso se sintam ameaçadas, sua picada pode ser dolorosa e até mesmo levar à morte .