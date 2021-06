Reprodução da internet/Google Maps Suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes 3 (Ceflan 3) da Polícia Civil





Dupla de homens de 23 e 25 anos foram presos na mdrugada desta quinta-feira (17), suspeitos de aplicar um golpe de falso sequestro a um médico de 75 anos no bairro de Sion, em Belo Horizonte. A falsa vítima seria a filha do idoso, promotora de justiça no interior do Paraná. As informações são do Estado de Minas.

Segundo a Polícia Militar, o médico recebeu um telefonema de uma mulher, que de acordo com ele, teria a voz identica à da filha dele. A moça teria dito que a casa teria sido invadida por bandidos, e que ela estaria amarrada e sendo ameaçada de morte.

Um homem assumiu a linha e exigiu o resgate de R$ 37mil. Caso o resgate não fosse pago, a promotora seria morta. Os criminosos disseram que enviariam homens à residência do médico para pegar o dinheiro. O homem alegou só ter R$ 4mil em casa e os criminosos aceitaram o valor.

Enquanto negociava com os falsos sequestradores, o médico conseguiu pedir que a esposa avisasse a polícia, e obteve notícias de que a filha estava bem, através de amigos da promotora.





Policiais militare foram até o local da casa do médico e localicalizaram o carro dos suspeitos. Os falsos sequestradores se assustaram com a viatura e demonstraram nervosismo. Policiais abordaram a dupla e eles alegaram que iriam receber uma quantia de dinheiro de um morador do prédio. Os homens foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes 3 (Ceflan 3) da Polícia Civil.