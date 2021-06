Reprodução Barata foi parar na emergência de um hospital veterinário na Tailândia

Um homem estava andando pela rua quando viu uma barata ser pisoteada acidentalmente. Sua reação foi a mais inusitada possível: levou o inseto ferido a um veterinário. O caso ocorrido na Tailândia viralizou nas redes sociais. (Veja abaixo).

Reprodução Barata em tratamento intensivo em veterinário após ser pisoteada na rua

O veterinário Thanu Limpapattanawanich iniciou o tratamento assim que se deparou o inusitado paciente. "Caso de emergência ontem (22 de maio) à noite. Alguém pisou em uma barata caída na rua. Nesse momento, um homem gentil passou e viu, então correu para levá-la ao hospital veterinário com urgência. As chances de sobrevivência agora são de 50/50", escreveu o veterinário no Facebook



"Isto não é uma piada. Isso indica compaixão e piedade para com cada criatura. Cada vida é preciosa", completou, mostrando a barata em uma caixa de oxigênio.

O tratamento do inseto não foi cobrado pelo hospital. Não se sabe, porém, se o animal conseguiu se salvar.