Reprodução Mulher se assuta ao ver cobra entrando na loja em que trabalhava na Tailândia

Uma funcionária de uma loja em Chon Buri, na Tailândia, avistou uma cobra rastejando, entrando no estabelecimento e ficou apavorada com a situação. O momento foi registrado por uma câmera de segurança, que viralizou ao ser postado nas redes sociais.



Nas imagens, é possível ver a mulher sentada em sua mesa de trabalho, ela levanta e verifica algo na geladeira. No mesmo momento, uma cobra entra se rastejando pela porta principal, que havia sido deixada aberta. A mulher viu o animal quando se virou e sai correndo, em pânico. Veja:

O vídeo tem apenas 38 segundos e viralizou nas redes sociais, ultrapassando 30 mil visualizações. “É assustador o quão rápido essa coisa é”, comentou um internauta. Outro comentário diz: “A cobra só queria comprar alguma coisa”.