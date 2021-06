Reprodução Enfermeira é presa após usar cartão de falecido por Covid para comprar salgadinho

Ayesha Basharat, enfermeira de 23 anos, foi presa na última terça-feira (09) após comprar um salgadinho em uma máquina de vendas utilizando o cartão de crédito de uma senhora de idade que havia acabado de falecer de covid-19 . As informações são do portal The Sun.

O Hospital de Birmingham Heartlands, no Reino Unido, registrou a morte da idosa de 83 anos às 01:56 da madrugada. Após 17 minutos, a enfermeira assistente realizou seis compras de £1 com o cartão da falecida via aproximação.

Andrew Snowdon, investigador da polícia de West Midlands declarou que "eles [familiares] estavam tendo que aceitar a morte de um ente querido de Covid quando descobriram que o cartão do banco tinha sumido - e então, é claro, perceber que o cartão foi levado por alguém que deveria estar cuidando dela."

Após quatro dias da morte, Ayesha tentou realizar mais duas compras. Desta vez, o cartão havia sido bloqueado. A polícia identificou a tentativa na realização da compra e iniciou as investigações.

Ao ser questionada pelos oficiais, a enfermeira declarou que "encontrou o cartão no chão" e confundiu na hora de realizar a compra. Os cartões, porém, haviam cores diferentes.





Basharat admitiu que havia roubado o cartão assim que a vítima havia falecido. A Justiça britânica a condenou, mas a vítima permanecerá em liberdade condicional e estará sob supervisão pelos próximos 18 meses.