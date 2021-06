Reprodução/Youtube Vulcão Fagradalsfjall entrou em atividade em março deste ano

As belíssimas imagens de vulcões em erupção sempre foram apreciadas de certa distância. Mas um drone resolveu filmar a explosão do vulcão Fagradalsfjall, na Islândia , bem de perto. As imagens podem ser conferidas a seguir:



O vulcão Fagradalsfjall entrou em erupção em 19 de março e encontra-se em atividade desde então. As cidades próximas apresentam pequenos terremotos em decorrência da atividade vulcânica.

A partir deste mês de maio, gêiseres passaram a ser registrados por espectadores locais, que precisaram ser retirados por questões de segurança.





A montanha onde o vulcão está situado chama-se Geldingadalur e fica próximo da capital Reykjavik e do Aeroporto Internacional de Keflavik. As imagens da expulsão de lava pode ser vista por até 32 quilômetros de distância.