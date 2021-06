Jefferson Rudy/Agência Senado Marcelo Queiroga fará novo depoimento à CPI da Covid; Comparecimento está agendado para o próximo dia 08

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , voltará a ser ouvido pela CPI da Covid no Senado no próximo dia 8. A data foi acertada nesta terça-feira em reunião dos senadores de oposição e indepentes na casa do presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD/AM).

Apelidado de 'G7', o grupo de senadores independentes e de oposição que integram a CPI da Covid já havia decidido antecipar a reconvocação do ministro Marcelo Queiroga. A princípio, o plano era ouvir o ministro apenas após a comissão obter novas informações, mas a possibilidade de uma terceira onda de infeccções e recorrentes participações do presidente Jair Bolsonaro em atos com aglomeração mudaram o plano.

Os senadores se reuniram após o depoimento prestado pela médica Nise Yamaguchi para traçar uma nova estratégia. Na oitiva realizada nesta terça-feira com Yamaguchi, os senadores tentaram avançar sobre a formação de um gabinete paralelo que aconselhava o presidente sobre a pandemia em detrimento das recomendações oficiais do Ministério da Saúde .

Nesta terça-feira, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirmou que a comissão não deve mais tratar de cloroquina. A cúpula da CPI avaliou nesta terça-feira que não foi produtivo colocar a Nise para depor, já que ela defendeu visões pessoais sobre questões técnicas, o que não ajuda no avanço das investigações.

Além disso, avaliam que está cansativo continuar abordando o tema da cloroquina neste momento e que isso contribui para propagar desinformação. O grupo que integra o 'G7' realizou uma reunião na noite de terça-feira para traçar uma nova estratégia para as próximas semanas.





"Não será necessário ela vir mais. Esse assunto já acabou. Cloroquina , CPI não tem que tratar mais. O assunto já deu. Passou oito horas aí, não conseguiu apresentar uma publicação científica sobre cloroquina", disse Omar em entrevista coletiva após o fim a sessão.