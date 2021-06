Reprodução/redes sociais Redemoinho assustou moradores de cidade no interior de Goiás

Um fenômeno da natureza chamou a atenção de moradores de Bom Jesus de Goiás, em Goiás. Isso porque um redemoinho gigante - de 30 metros de altura - foi avistado na região sul da cidade e assutou os moradores locais. As informações são do portal G1. Assista o momento do registro:







O comerciante Elton José, de 45 anos, trabalhava quando se deparou com o redemoinho e disse que "nunca tinha visto nada parecido e naquela proporção. O pessoal ficou assustado com a força e tinha gente até correndo."



Especialistas como André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), diminuem a periculosidade do evento e atestam que o fenômeno é comum nessa região.







"A terra está exposta, e as condições do tempo, temperatura elevada e umidade baixa, propiciam a ocorrência desse fenômeno. O redemoinho começa a formar e logo perde a intensidade. Não levanta gente, mas pode danificar telhas ou derrubar outdoors. Ele gera velocidade, mas um ou dois minutos depois, morre", explica Amorim.