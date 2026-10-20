Reprodução/KCNA Kim Jong-un em visita à uma feira de roupas e calçados em Pyongyang

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu em público nesta segunda-feira (19), durante uma visita a uma exposição de roupas e calçados em Pyongyang, capital do país.

A aparição acontece após rumores nas redes sociais de que ele teria sofrido uma hemorragia cerebral, entrado em coma e até morrido durante um suposto tratamento na China. As informações sobre seu estado de saúde não haviam sido confirmadas pelas autoridades.

A visita foi divulgada nesta terça-feira (20) pela Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), veículo estatal norte-coreano. Segundo a publicação, Kim estava acompanhado de integrantes importantes do governo e do Partido dos Trabalhadores da Coreia.

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Rumores sobre a saúde do líder

Os boatos sobre a saúde de Kim Jong-un ganharam força nas redes sociais durante o fim de semana. Publicações diziam que o líder havia sofrido uma hemorragia cerebral grave e entrado em coma. Também circularam alegações de que ele teria sido levado a um hospital na China para receber atendimento médico.

Reprodução/KCNA Kim Jong-un em visita à uma feira de roupas e calçados em Pyongyang





Wanjun Xie, presidente do Partido Democrático da China, afirmou em uma publicação na rede social X que especialistas do Hospital da Faculdade de Medicina da União de Pequim teriam sido enviados à Coreia do Norte para auxiliar no tratamento de Kim. Segundo a mesma publicação, o líder norte-coreano teria sido transferido para a capital chinesa devido às condições médicas no país.

Outra versão que circulou nas redes sociais alegava que o líder não teria sobrevivido à hemorragia e que seu corpo teria sido transportado secretamente para a Coreia do Norte. Nenhuma dessas informações foi confirmada por autoridades.





Feira de roupas e calçados em Pyongyang

A mostra em que Kim Jong-un foi visto reúne produtos de mais de 270 expositores de roupas, calçados e bolsas.

Segundo a KCNA, o evento apresenta mais de 70 mil peças de vestuário, divididas em cerca de 30 categorias, além de aproximadamente 170 mil pares de calçados, distribuídos em mais de 60 categorias.

O camarada Kim Jong Un observou com satisfação o local da exposição, que representa o florescimento e o desenvolvimento do setor da indústria leve, promovendo a melhoria do bem-estar material e cultural do povo e progredindo rapidamente. KCNA.





Durante a visita, Kim afirmou que a mostra deste ano avançou em tamanho, conteúdo e formato em comparação com a edição anterior. Ele também destacou a participação de fábricas locais, cujos produtos, segundo o líder, estão competindo com os fabricados nas regiões centrais do país.