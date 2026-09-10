Divulgação/Agência Central de Notícias da Coreia Evento governamental na Coréia do Norte

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) informou que trabalha para determinar se o líder norte-coreano, Kim Jong-un, teria um filho mais velho, ao mesmo tempo em que reafirma a avaliação de que a filha dele é a provável sucessora na liderança do país.

A declaração do serviço de inteligência, nesta quinta-feira (10/09), foi provavelmente uma resposta a relatos recentes de que autoridades de inteligência sul-coreanas haviam concluído que Kim não tem um filho com sua esposa, Ri Sol Ju. A agência ainda tenta determinar se a filha de Kim teria de fato um irmão mais velho.

No entanto, o NIS afirmou que, mesmo que exista um filho, ele não estaria em condições de se tornar sucessor de Kim, que assumiu o poder Coreia do Norte após a morte de seu pai, em 2011.

A filha de Kim – cujo nome seria Kim Ju-ae e que teria cerca de 13 anos – provavelmente está na linha de sucessão para assumir a liderança da Coreia do Norte no lugar do pai. A NIS acrescentou que o líder norte-coreano também tem um filho mais novo, cujo gênero não foi confirmado.

A declaração desta quinta-feira não detalhou a avaliação do NIS sobre a posição política de Kim Ju-ae. No entanto, a agência já havia citado uma análise abrangente de suas atividades públicas e dos protocolos estatais a ela destinados.

Acompanhante do pai e provável sucessora

Desde o final de 2022, a filha de Kim o acompanha em diversos eventos de grande repercussão, incluindo lançamentos de mísseis e grandes desfiles militares. A imprensa estatal a descreve como a filha "mais amada" ou "respeitada" de Kim e tem divulgado imagens e fotos que comprovam a proximidade entre eles, assim como a crescente relevância política da jovem.

A informação sobre o nome dela baseia-se no relato do ex-astro da NBA Dennis Rodman, que recordou ter segurado a filha bebê de Kim Jong-un no colo durante uma viagem a Pyongyang, a capital norte-coreana, em 2013.

Em 2023, um parlamentar sul-coreano afirmou que o NIS havia informado a uma comissão legislativa que Kim Ju-ae tinha um irmão mais velho. Contudo, a agência teria esclarecido que ainda tentava verificar os relatos.

A questão de ela ter ou não um irmão mais velho é um ponto central nas discussões externas sobre os possíveis planos de sucessão na Coreia do Norte, devido ao sistema patriarcal profundamente enraizado e à concentração de poder nas mãos de homens no país. Desde a fundação do país em 1948, os três líderes da Coreia do Norte foram homens da família Kim. Kim Jong-un foi precedido por seu pai, Kim Jong-il, e por seu avô, Kim Il-Sung.

Alguns especialistas questionam se autoridades norte-coreanas de alto escalão, em idade avançada, aceitariam ser comandadas por uma mulher. Eles também observam que a ascensão de Kim Ju-ae ao poder poderia, futuramente, significar o fim do domínio de sua família, caso ela se case com um homem de outra família e transfira o poder para o filho do casal.

Outros especialistas afirmam que Kim, aos 42 anos, ainda é muito jovem para designar seu sucessor, uma medida que poderia reduzir seu poder absoluto.

*Com informações da DW

