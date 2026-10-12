Caso gerou controvérsia já que espécie é protegida por lei na região
Reprodução/redes sociais
Caso gerou controvérsia já que espécie é protegida por lei na região

Um homem mascarado capturou um tubarão-branco de cerca de 4 metros durante uma pesca noturna em Perth, na Austrália, próximo de uma carcaça de baleia encalhada na praia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o pescador que se identifica como “ghost_line_fishing” afirma que o animal era uma fêmea adulta, de 544 quilos, e foi devolvido ao mar dois minutos depois de ser puxado até a beira-mar, onde vídeos e fotos foram feitos.

Assista abaixo:

@ghost_line_fishing HUGE GREAT WHITE SHARK CAUGHT ON THE BEACH 🦈 ⁉️ Adult Female Great White Shark 13’1 (4m) • Hooked up: 01:15 • Landed: 02:00 • Safely released: 02:02 • Tagged: No (protected species) • Estimated weight: 1,200lb • Name: Jaws The end game of underground Shark Fishing. @LB Fishing Perth @Jessey🇭🇷🇷🇸 ⚠️ DISCLAIMER: Great white sharks are a protected species. This shark was unintentionally caught, handled in accordance with local Fisheries laws and released safely, swimming away strongly. No stops were made for photos all footage was captured by others or GoPro during the release. #greatwhiteshark #sharkfishing #fishtok #fyp #trending ♬ original sound - 🦈 Ghost Line Fishing 🦈


À 9 News, o homem disse que saiu para pescar tubarões intencionalmente, prática que considera um esporte. Ele classificou a captura como “surreal” e “insana”.

O caso, contudo, gerou controvérsias, já que o tubarão-branco é uma espécie protegida legalmente no país.


Captura durou 45 minutos

Conforme as informações divulgadas pelo mascarado, o tubarão-branco foi fisgado às 01h15 da madrugada e só chegou à praia às 02h, 45 minutos depois. Ele estima que o exemplar tenha quase 4 metros de comprimento e pese cerca de 544 quilos.

Ele também afirma que o tubarão foi solto às 02h02, sem ferimentos. A própria publicação explica que a espécie é amplamente protegida por lei e relata que a captura foi “não intencional, manejada conforme leis de pesca locais e com soltura segura, em que o animal nadou com força para longe”.

A legenda complementa que não foram realizadas paradas para fotos ou gravação.

Controvérsia legal

O tubarão-branco (Carcharodon carcharias) é uma espécie protegida há cerca de 30 anos por leis ambientais e de pesca da Austrália. As normas determinam que os exemplares devam ser devolvidos imediatamente para água caso fisgados.

A controvérsia é sobre a intencionalidade durante a pesca. O homem mascarado alega que pratica pesca de tubarões como esporte e que, aquela noite, saiu para capturar tubarões. No contexto em que fisgou o tubarão-branco, havia uma carcaça de baleia encalhada na praia de Perth.

A carcaça estava no local há algum tempo e se sabia que estava atraindo tubarões para a região, que emitiu alertas para segurança de banhistas. Apesar da soltura rápida do animal, não fica claro se todas exigências legais foram respeitadas.

O homem mascarado disse que não é possível escolher nem controlar qual espécie vai morder a isca, à 9 News. O Departamento de Pesca local afirmou para a emissora de TV que vai analisar as imagens e realizar apurações preliminares do episódio.

Até o momento, não há informações de que o pescador tenha sofrido qualquer intimação ou acusação legal pelo caso.

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