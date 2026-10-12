Um homem mascarado capturou um tubarão-branco de cerca de 4 metros durante uma pesca noturna em Perth, na Austrália, próximo de uma carcaça de baleia encalhada na praia.Em vídeo publicado nas redes sociais, o pescador que se identifica como “ghost_line_fishing” afirma que o animal era uma fêmea adulta, de 544 quilos, e foi devolvido ao mar dois minutos depois de ser puxado até a beira-mar, onde vídeos e fotos foram feitos.Assista abaixo:
À 9 News, o homem disse que saiu para pescar tubarões intencionalmente, prática que considera um esporte. Ele classificou a captura como “surreal” e “insana”.
O caso, contudo, gerou controvérsias, já que o tubarão-branco é uma espécie protegida legalmente no país.
Captura durou 45 minutos
Conforme as informações divulgadas pelo mascarado, o tubarão-branco foi fisgado às 01h15 da madrugada e só chegou à praia às 02h, 45 minutos depois. Ele estima que o exemplar tenha quase 4 metros de comprimento e pese cerca de 544 quilos.
Ele também afirma que o tubarão foi solto às 02h02, sem ferimentos. A própria publicação explica que a espécie é amplamente protegida por lei e relata que a captura foi “não intencional, manejada conforme leis de pesca locais e com soltura segura, em que o animal nadou com força para longe”.
A legenda complementa que não foram realizadas paradas para fotos ou gravação.
Controvérsia legal
O tubarão-branco (Carcharodon carcharias) é uma espécie protegida há cerca de 30 anos por leis ambientais e de pesca da Austrália. As normas determinam que os exemplares devam ser devolvidos imediatamente para água caso fisgados.
A controvérsia é sobre a intencionalidade durante a pesca. O homem mascarado alega que pratica pesca de tubarões como esporte e que, aquela noite, saiu para capturar tubarões. No contexto em que fisgou o tubarão-branco, havia uma carcaça de baleia encalhada na praia de Perth.
A carcaça estava no local há algum tempo e se sabia que estava atraindo tubarões para a região, que emitiu alertas para segurança de banhistas. Apesar da soltura rápida do animal, não fica claro se todas exigências legais foram respeitadas.
O homem mascarado disse que não é possível escolher nem controlar qual espécie vai morder a isca, à 9 News. O Departamento de Pesca local afirmou para a emissora de TV que vai analisar as imagens e realizar apurações preliminares do episódio.
Até o momento, não há informações de que o pescador tenha sofrido qualquer intimação ou acusação legal pelo caso.