MKT Esportivo Apostas esportivas



O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) determinou na noite desta quinta-feira (24) a retirada de 1.367 páginas e perfis das redes sociais Facebook e Instagram usados para divulgar plataformas de apostas que operam de forma irregular.

A medida foi tomada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), após o monitoramento realizado pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi).

Do total identificado, 1.274 páginas estavam no Facebook e 93 perfis, no Instagram.

Segundo o ministério, os canais eram utilizados para publicar anúncios, vídeos, links e outros conteúdos com o objetivo de direcionar usuários para sites de apostas considerados irregulares.

Conteúdo foi preservado para investigação

Antes da retirada das páginas e dos perfis, o Ciberlab preservou os conteúdos considerados relevantes para as investigações. O material foi encaminhado às plataformas junto com a determinação de remoção das contas identificadas.

A ação também pretende identificar quem administra os perfis e quem está envolvido na divulgação das plataformas de apostas.

Fim das bets?

Apurações de bastidores do governo federal dão conta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve publicar ainda nesta semana uma medida provisória acabando com as apostas esportivas, conhecidas como bets.

As empresas já teriam até notificado empresas como de televisões e até mesmo clubes de futebol ara encerramento de contratos de anúncio e patrocínio.