Reprodução/FOX 13 Cápsula do tempo preparada em 1962

Uma cápsula do tempo preparada por crianças em 1962 ficou fechada por 64 anos até ser encontrada neste ano em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos.

Dentro da caixa de cobre, estavam fotografias, documentos, discursos e outros objetos que registravam a inauguração de um antigo clube para crianças e adolescentes.

A caixa foi achada por funcionários do Boys & Girls Clubs of Greater Tampa Bay, quando procuravam objetos antigos para uma exposição que marcará os 100 anos da organização.

O objeto estava completamente fechado com solda. Para conseguir abri-lo, os funcionários precisaram usar um martelo e um pé de cabra.

Quando a caixa finalmente foi aberta, os funcionários descobriram que ela havia sido preparada em 1962 para registrar a inauguração do Interbay Boys Club, localizado na S. Coolidge Ave., em Tampa. O clube deixou de ser administrado pela organização.

Reprodução/FOX 13 Objetos guardados na caixa de cobre incluem fotografias, documentos e materiais da inauguração de um antigo clube de Tampa





O que havia dentro da cápsula

Entre os objetos encontrados estavam programas impressos que foram usados na cerimônia de inauguração e fotografias em preto e branco de um jantar comemorativo. A caixa também guardava um charuto.

Também havia um telegrama de felicitações enviado por Herbert Hoover, ex-presidente dos Estados Unidos. Na época, ele era presidente do conselho da Boys’ Clubs of America, nome usado pela organização naquele período.

Ainda foram encontrados discursos e outros documentos com alguns dos assuntos que faziam parte do cotidiano nos Estados Unidos dos anos 1960. Entre eles estavam referências ao comunismo e à Guerra Fria, período marcado pela disputa política e militar entre Estados Unidos e União Soviética.

Poder ler isso, literalmente, pareceu um passo para trás no tempo. Ava Cahoon, diretora sênior de comunicação do Boys & Girls Clubs of Greater Tampa Bay, à Fox 13.









Nova cápsula será preparada

Os objetos encontrados na caixa de 1962 serão apresentados em uma exposição especial no Tampa Bay History Center. A mostra está prevista para ocorrer entre 01 de outubro e 30 de novembro.

Como parte das comemorações, a organização também pretende preparar uma nova cápsula do tempo. Desta vez, a ideia é guardar objetos que representem a vida e os costumes dos dias atuais para que sejam descobertos no futuro.