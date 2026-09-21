Biblioteca Pública de Concord John Hanson segura a edição de 1894 da revista que devolveu à Biblioteca Pública de Concord, em New Hampshire, nos Estados Unidos

Um idoso devolveu uma revista com 132 anos de atraso à Biblioteca Pública de Concord, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Se as multas não tivessem sido suspensas, poderiam chegar a cerca de US$ 12.055 (o equivalente a R$ 66 mil na cotação atual).

Segundo John Hanson, de 84 anos, a edição de setembro de 1894 da revista “The Century Illustrated Monthly Magazine” foi parar, sem explicação, em sua casa, onde permaneceu por décadas.

Após ler em uma matéria no jornal local Concord Monitor que a biblioteca havia congelado temporariamente as cobranças por atraso, Hanson decidiu que era uma boa hora para devolvê-la.

Sim, quando vi aquilo, pensei: 'Nossa, esta seria uma boa hora para trazer isso de volta. John Hanson, de 84 anos.

















A revista, apesar de não ser mais emprestada pela biblioteca, ainda ficará disponível para consulta em seu acervo histórico.

Temos visto muitos rostos felizes desde que anunciamos o congelamento das multas! É claro que esperávamos a devolução de livros com atraso, mas certamente não de obras do final do século XIX! Biblioteca Pública de Concord.

















*Estagiária sob supervisão



