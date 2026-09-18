Divulgação/ White House Medida foi publicada nas redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (18) que vai banir os três jornais estadunidenses, CNN, MS NOW e Politico, de terem acesso à Casa Branca. O chefe de Estado classificou as coberturas de imprensa dos veículos como “desfavoráveis”.

Segundo a Associated Press (AP), a decisão é mais um dos desafios à Primeira Emenda da constituição estadunidense, que versa sobre liberdade de imprensa. Trump teria demonstrado há tempos irritação reportagens que, nas palavras dele, o apresentam negativamente.

Reprodução/Redes sociais Decisão foi publicada na Truth Social, rede social em que o presidente é acionista

O presidente também ameaçou anunciar outras proibições similares. Trump coleciona processos judiciais contra a veículos, conforme a AP News, além de ataques individualizados a jornalistas durante entrevistas e nas redes sociais.





Tradução:

"Tenho o orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a 'Fake News' CNN, a MSNOW (que recentemente mudou de nome de MSNBC devido à falta de audiência e credibilidade!) e o Politico (os beneficiários de uma assinatura ilegal e ridícula de 8 milhões de dólares, um recorde de todos os tempos, diretamente do Governo dos Estados Unidos, sob o governo do Corrupto Joe Biden, para mantê-los 'vivos'. Parece corrupção para mim!), da Casa Branca como resultado da sua constante 'cobertura' de FAKE NEWS! Os veículos de imprensa não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o Presidente dos Estados Unidos, a Administração Trump ou os Estados Unidos da América. Outros veículos de Fake News virão a seguir. Obrigado pela atenção a este assunto!"

Apesar da postagem citar efeitos imediatos, Trump não explicou como a proibição será efetuada, se os jornalistas estarão impedidos de entrar na Casa Branca, de participar de coletivas ou de acompanhar o presidente.

Ainda, a medida pode afetar o sistema tradicional de cobertura presidencial, realizado em parceria entre grandes redes de televisão estadunidenses.