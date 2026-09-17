Reprodução/Wright County Sheriff's Office/Instagram Cyrena Anne Quast (à esquerda) e Jennifer Lopez (à direita)

Uma mulher presa nos Estados Unidos acabou chamando atenção nas redes sociais por ser muito parecida com Jennifer Lopez. Cyrena Anne Quast, de 35 anos, foi detida em 30 de agosto, em Monticello, Minnesota, acusada de furtar dois pacotes duplos de baterias para ferramentas elétricas de uma loja, avaliados em cerca de R$ 3 mil. As informações são do New York Post.

Segundo uma denúncia, a funcionária da loja reconheceu Quast por causa de um suposto furto que aconteceu dois dias antes e chamou a polícia.

Quast teria admitido aos policiais que pegou os dois pacotes de baterias e foi acusada de um tipo de furto considerado uma infração grave pela legislação de Minnesota.

A mulher, que é natural de Saint Cloud, foi liberada no dia seguinte à prisão.

Registros anteriores ainda mostram que Cyrena já foi sido presa anteriormente por posse de drogas, dirigir sob influência de álcool ou drogas, fugir da polícia e fornecer uma identificação falsa. Os registros também apontam várias infrações de trânsito.

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Sósia da J.Lo

O que chamou a atenção na história de foto de Cyrena não foi o furto em si, mas a foto em seu registro criminal, que fez o caso se espalhar pelas redes sociais.

A imagem, feita pelo Gabinete do Xerife do Condado de Wright, chamou a atenção pela semelhança da mulher com a cantora e atriz Jennifer Lopez.

“Por um momento, pensei que fosse a J.Lo kkk”, escreveu um usuário. “Há uma falha na matriz kkk”, brincou outro.





A semelhança também levou internautas a fazerem brincadeiras com “Jenny from the Block”, música lançada por Jennifer Lopez em 2002. O título da canção faz referência a uma mulher que continua ligada ao bairro simples onde a famosa cresceu.

“Ela definitivamente ainda é 'Jenny from the Block'”, comentou uma pessoa.

Outro internauta pediu que Jennifer Lopez aparecesse para reconhecer Quast como sua irmã e fizesse um teste de DNA.