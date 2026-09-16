Zoológico de Perth Dangalabba, crocodilo de quatro metros, em seu recinto no Zoológico de Perth

Dois adolescentes de 16 e 17 anos, atacaram, com uma barra de metal, um dos crocodilos do zoológico de Perth, na Austrália.

Segundo a polícia, a dupla invadiu o recinto no último domingo (13) e começou a bater na parede com uma garrafa de leite achocolatado, o que irritou o animal.

O ex-tratador de crocodilos, Luke Campbell, já trabalhou com Dangalabba e afirmou que eles têm sorte de ter sobrevivido.

Os outros animais nos veem como uma fonte de alimento, mas para um crocodilo somos apenas uma extensão da galinha. Este é um animal diferente de qualquer outro no planeta... eles simplesmente explodem. Se você entrar em pânico ou tropeçar, sua vida acabou. Luke Campbell, ex-tratador de crocodilos.





















Os jovens, identificados por meio das câmeras de segurança, compareceram ao Tribunal da Infância e Juventude em Perth nesta terça-feira (15) para responder por danos criminais, invasão de propriedade e crueldade contra animais.

Posteriormente, os funcionários informaram que o crocodilo de 45 anos sofreu ferimentos leves, mas está bem.

*Estagiária sob supervisão



