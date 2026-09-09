Reprodução/Instagram Einar Méndez, fisiculturista e treinador

O fisiculturista e treinador Einar Méndez, de 48 anos, morreu após sofrer um infarto em uma academia na Cidade do México, no México. Segundo a esposa, Yanet, ele já havia terminado o treino quando passou mal e sofreu um infarto fulminante.

Méndez era campeão nacional e internacional de fisiculturismo, trabalhava como treinador de atletas e personalidades, era pai de três filhas e tinha quase 47 mil seguidores nas redes sociais.

Após a morte do fisiculturista, começaram a circular especulações nas redes sociais sobre o que teria acontecido. Por isso, Yanet fez questão de esclarecer que o marido não passou mal enquanto levantava pesos.

Ele faleceu na academia, não foi treinando. Ele já tinha terminado de treinar. Foi um infarto fulminante, o diagnóstico. Yan, esposa de Einar Méndez.





Anos antes, Méndez havia afirmado que gostaria de morrer enquanto estivesse treinando.

Reprodução/Instagram Einar Méndez, fisiculturista e treinador





A morte aconteceu na sexta-feira (04), poucos dias antes de uma viagem que Méndez planejava fazer aos Estados Unidos, onde pretendia assistir a um jogo do Miami Dolphins e conhecer Nova York pela primeira vez.

Anos antes, Méndez havia afirmado que gostaria de morrer enquanto estivesse treinando.

Qual seria minha morte perfeita? Morrer treinando. Isso seria um presente para mim. Einar Méndez, fisiculturista e treinador.





Uma cerimônia religiosa em homenagem ao fisiculturista foi marcada para domingo (13), às 11h15, na Paróquia de Santa María de Guadalupe, em Naucalpan de Juárez, no México.

CONFIRA: Fisiculturista que morreu após postar treino voltaria a competir

Início da carreira

Antes de se tornar um treinador conhecido, Méndez começou a trabalhar como auxiliar de Alberto Martínez, que também havia sido seu preparador. Segundo Yanet, o marido lembrava dessa fase com orgulho.

Reprodução/Instagram Einar Méndez, fisiculturista e treinador





Com o passar dos anos, Méndez construiu uma carreira no fisiculturismo, conquistou títulos nacionais e internacionais e passou a trabalhar como treinador.

O fisiculturista ainda ajudava pessoas que não tinham condições de pagar por um acompanhamento profissional. Segundo Yanet, o marido planejava criar uma fundação para ensinar exercícios e técnicas de treinamento a pessoas sem recursos. A ideia era ampliar um trabalho que ele já fazia com alguns alunos.





Família e rotina

A esposa contou que o relacionamento dos dois começou há 30 anos e que o casal enfrentou dificuldades no início, mas construiu uma família com três filhas. Segundo ela, Méndez era muito dedicado às meninas e costumava economizar dinheiro para preparar as festas que elas queriam, além de manter uma rotina intensa de trabalho e exercícios.

Yanet afirmou que o marido costumava acordar às 05h30 para trabalhar e só voltava para casa por volta das 23h ou 23h30. Mesmo com os horários, os dois conversavam todos os dias.

Segundo a esposa, Méndez gostava de ser reconhecido em público. Quando alguém o abordava, ele costumava apresentar a esposa e as filhas.

A esposa ainda disse que pretende continuar treinando e levar adiante alguns dos projetos do marido. Segundo ela, Méndez considerava a prática de exercícios um privilégio e queria incentivar outras pessoas a cuidar da saúde e aprender a treinar.