Reprodução/Guinness World Records Leah Shutkever é ex-arquiteta e já havia sido dona do recorde em 2019 e 2022

A britânica Leah Shutkever quebrou o recorde mundial de tempo para comer um burrito. Com uma marca de 30,75 segundos, entrou para o Guinness World Records. O título foi registrado na sede da organização, em Londres, Inglaterra .

Para validação da marca, otinha o tamanho padrão de cerca de, estipulado pelo Guinness. A organização publicou o vídeo do momento nas redes sociais nesta terça (07), mas o recorde foi quebrado em agosto deste ano.

Assista abaixo:

Leah já havia sido dona do posto anteriormente em 2019. Outra vez, em 2022, quebrou o próprio recorde, na marca de 32,35 segundos. Meses depois, a estadunidense Miki Sudo, superou o recorde, com 31,47 segundos.

Quatro anos depois, a britânica retomou a posição, ao reduzir o próprio tempo em 1,6 segundo.

Especialista em competições alimentícias, Leah é dona de 42 recordes mundiais documentados pelo Guinness.





Três recordes no mesmo dia

Na mesma ocasião, Leah estabeleceu outros dois recordes mundiais: comeu oito churros em um minuto e consumiu 613 gramas de morangos também em sessenta segundos. As três novas marcas já entraram para a conta dos 42 títulos que a “comilona” carrega.

Leah também é conhecida por produzir conteúdos sobre os desafios alimentares e por visitar restaurantes para comer pratos enormes.

Antes de comilona, arquiteta

Leah trabalhava com arquitetura até decidir, apenas por lazer, tentar quebrar um recorde de consumo de um tipo de bombom específico. Ela conseguiu e publicou nas redes sociais.

A brincadeira chamou atenção, e Leah foi convidada a quebrar a marca oficialmente na televisão, diante de juízes do Guinness. O desafio deu certo e definiu a nova carreira da ex-arquiteta.