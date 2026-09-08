Archaeologia Bulgarica Detalhe do esqueleto dentro do jarro, mostrando a posição encolhida em que o corpo foi encontrado

Uma equipe de arqueólogos encontrou um esqueleto escondido dentro de um jarro na antiga cidade de Deultum, na Bulgária.

Segundo o professor Lyudmil Vagalinski, da Academia Búlgara de Ciências, a descoberta ocorreu no dia 10 de agosto. Os pesquisadores acreditam que o corpo pertença a um jovem romano que morreu asfixiado tentando escapar de um exército que incendiou sua cidade.

O homem encontrou refúgio no jarro, agachado com os joelhos pressionados contra o queixo e o rosto voltado para baixo. Ele segurava uma faca de ferro na mão direita e tinha também uma segunda, menor, pendurada em um anel, mas não era um guerreiro. Professor Lyudmil Vagalinski, da Academia Búlgara de Ciências





















A suspeita dos especialistas é de que os germânicos e hunos tenham invadido Deultum, por volta do ano 400 d.C., para pressionar o Império Romano, derrubado quase um século depois.

O corpo foi achado a oeste da cidade, em uma torre. Após o local ter sido demolido, construíram um piso novo por cima, escondendo os restos do homem por mais de 1.600 anos.

O que era Deultum

Fundada pelo imperador Vespasiano por volta de 70 d.C., Deultum era uma colônia romana na província da Trácia, próximo ao Mar Negro, região que hoje corresponde ao sudeste da Bulgária.

A cidade possuía uma infraestrutura avançada para a época, como um complexo sistema de esgoto, um porto, muralhas, banhos públicos, templos destinados ao culto imperial.

No entanto, Deultum foi saqueada e atacada durante os séculos IV e V d.C., o que faz com que os pesquisadores acreditem a vítima tenha sido morta nesse período.

Deultum foi atacada repetidamente entre os séculos IV e VI devido a um forte incêndio, provavelmente causado por um ataque inimigo. Ele não fez nenhuma tentativa de sair, provavelmente sufocou no fogo. Por enquanto, podemos dizer que o esqueleto é de um jovem, mas saberemos mais após a análise antropológica. Professor Lyudmil Vagalinski





















O jarro era um recipiente comum, utilizado normalmente para guardar vinho, azeite, ou alimentos. Além do corpo, os arqueólogos encontraram restos de um cinto, o crânio e vários ossos ainda intactos.

*Estagiária sob supervisão



