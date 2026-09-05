Reprodução/Serviço Geológico dos Estados Unidos Recém-aposentado morre após atropelar grupo de javalis nos EUA

Um homem de 63 anos, recém-aposentado, morreu na última quarta-feira (2) após atropelar uma matilha de cerca de 10 javalis selvagens em uma estrada de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Rogery Gregory Cummings dirigia por uma estrada no condado de Stephens, a cerca de 145 quilômetros ao sul de Oklahoma City, quando atingiu os animais. Com o impacto, o veículo saiu da pista, entrou em uma vala e bateu contra uma cerca, avançando para uma propriedade particular.

Enquanto tentava manobrar o carro para deixar o local, o veículo continuou se deslocando ao longo da cerca. Cummings acabou sendo arremessado para fora do automóvel, que capotou de lado e, na sequência, parou sobre o homem.

Quando as autoridades chegaram ao local, Cummings já estava morto. O caso é investigado pela Patrulha Rodoviária de Oklahoma.

Segundo o New York Post, além de Cummings ter se aposentado recentemente, ele havia acabado de completar seu 40º aniversário de casamento.

População de javalis

A presença de javalis selvagens é considerada um problema ambiental e de segurança em Oklahoma. De acordo com o Departamento de Conservação da Vida Selvagem de Oklahoma (ODWC), os animais já foram identificados em 70 dos 77 condados do estado e têm maior concentração na região sul.

Além de se reproduzirem rapidamente, os javalis podem provocar danos a plantações, propriedades e áreas naturais ao revirarem o solo em busca de alimento. O órgão também alerta que os animais costumam apresentar maior atividade durante a noite.

Estimativas do ODWC apontam que a população de javalis selvagens em Oklahoma pode variar entre 600 mil e 1,5 milhão de indivíduos.