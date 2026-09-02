4 News Now/YouTube Andrea Lee Campos-Hernandez, uma professora de 26 anos de Warden, Washington, foi condenada a 15 anos de prisão por manter relações sexuais repetidamente com um menino de 13 anos e filmar os encontros

Andrea Lee Campos-Hernandez, de 26 anos, professora substituta do Distrito Escolar de Warden, em Washington, nos Estados Unidos, foi condenada a 15 anos de prisão por abusar sexualmente de um aluno de 13 anos e filmar os encontros. As informações são do NY Post.

Campos-Hernandez manteve relações sexuais com o menino durante quase um ano e meio, entre fevereiro de 2021 e julho de 2022. Os crimes terminaram quando ele tinha 15 anos.

A família começou a suspeitar do relacionamento e pediu que ela se afastasse. Posteriormente, eles denunciaram o caso às autoridades, afirmando que a professora estava manipulando o jovem para comprar presentes para ela.

Em depoimento ao tribunal, a mãe da vítima declarou que "uma das lembranças mais dolorosas que eu guardo é a de meu filho chorando sozinho em seu quarto no meio da noite".

"Você não vai mais controlar a minha voz. Você roubou partes da minha infância que eu jamais recuperarei", disse a vítima a Campos-Hernandez.

Defesa alegou "imaturidade social"

O advogado de Campos-Hernandez alegou que ela interpretou mal a relação entre eles.

Além disso, a defesa citou a convivência frequente de adultos e crianças em Warden. A cidade, que possui uma população de aproximadamente 2500 habitantes, fica 320 quilômetros a leste de Seattle, nos EUA.

Uma psicóloga afirmou que Campos-Hernandez não era uma predadora sexual, mas sim socialmente imatura e com baixa autoestima.

Os promotores rebateram dizendo que ela era uma professora formada e sabia que o que estava fazendo era errado.

Durante a audiência de sentença, a irmã do adolescente pediu uma pena que garantisse proteção, compaixão e justiça a todas as crianças, independentemente do gênero da vítima ou do agressor.



