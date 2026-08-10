Divulgação/Purdue University Cientistas criam tom de branco capaz de substituir ar-condicionado na refrigeração de construções

Uma tinta branca capaz de refletir 98,1% da luz solar foi desenvolvida por engenheiros da Universidade Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos. O estudo científico saiu no periódico ACS Applied Materials & Interfaces, em artigo do professor Xiulin Ruan intitulado "Ultrawhite BaSO4 Paints and Films for Remarkable Daytime Subambient Radiative Cooling".

Divulgação/Purdue University Cientistas criam tom de branco capaz de substituir ar-condicionado na refrigeração de construções





A diferença para tons de cor que já existem soa pequena no papel, visto que a tinta branca comum absorve radiação solar suficiente para esquentar por conta própria. As versões vendidas para os chamados telhados frios, por sua vez, refletem cerca de 80% da luz e deixam a superfície acima da temperatura do ar.

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Já a pesquisa científica que criou o revestimento da Universidade Purdue passa dos 98%, com a revista classificando-o como "material com um dos melhores resfriamentos radiativos de camada única já produzidos". O princípio da dinâmica é, basicamente, impedir a entrada do calor. A superfície devolve a radiação solar e ainda emite infravermelhos com parte do calor acumulado, dispensando o uso de eletricidade.

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Em vez de deixar telhados e paredes absorverem a energia do sol, a tinta rebate quase tudo de volta para a atmosfera. Quando a tonalidade foi espalhada por um telhado inteiro exposto ao sol o dia todo, a vantagem de poucos pontos percentuais cresceu substancialmente. Ao ar livre, sob sol forte, as amostras pintadas ficaram 4,5 °C abaixo da temperatura ambiente.

Divulgação/Purdue University Cientistas descobrem cor branca capaz de substituir ar-condicionado





Durante a noite, com o resfriamento radiativo funcionando sem a carga solar, a diferença subiu para 10,5 °C. No inverno, com o ar em 6 °C, a superfície tratada ainda seguiu consideravelmente mais fria. Se aplicada em 93 metros quadrados de telhado, a tinta renderia resfriamento de cerca de 10 quilowatts de potência.

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Por si só, o número já supera a capacidade de boa parte dos sistemas de ar-condicionado central de uso residencial. Embora os gastos com energia possam aumentar, os autores fizeram uma ressalva a respeito do funcionamento: o desempenho varia de acordo com o clima da região, o formato do telhado e as condições do tempo no local.

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Apesar disso, o uso da cor na refrigeração residencial dispensa compressor, gás refrigerante ou ventilação mecânica, configurando uma solução simplificada para um problema complexo.