Reprodução/X Donald Trump e seu indicado à embaixada dos EUA no Brasil, Daniel Perez

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (7) a nomeação de Daniel Pérez, deputado estadual da Flórida indicado pelo presidente Donald Trump, como novo embaixador norte-americano no Brasil. Foi uma votação apertada, em bloco com outras indicações do governo, com 51 votos favoráveis e 47 contrários.

Outras 73 indicações de Trump para embaixadas e postos norte-americanos no exterior tiveram suas nomeações aprovadas pelos senadores nesta sexta.

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília está sem embaixador titular desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden, encerrou seu mandato antes da posse de Trump.

No entanto, Daniel Pérez ainda depende do aval do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que possa assumir o cargo diplomático em Brasília.

Tensões diplomátivas

O nome do indicado de Trump foi aprovado em meio a tensões diplomáticas acentuadas nos últimos meses pelas ações dos Estados Unidos na América Latina, inclusive no Brasil.

Além do tarifaço de Trump, o governo dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (4) a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Segundo o Departamento de Estado americano, a medida foi adotada em razão da demora do governo brasileiro em conceder o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

Quem é Daniel Pérez

Deputado estadual pela Flórida, Daniel Pérez tem 38 anos, é casado e pai de três filhos.

É filho de exilados cubanos. Nasceu em Nova York, mas a família se mudou para Westchester, no condado de Miami-Dade, na Flórida, quando ele tinha apenas seis anos.

Reprodução/redes sociais Daniel Perez, 38 anos, é filho de exilados cubanos e deputado estadual pela Flórida





Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Loyola University New Orleans e atuou como consultor jurídico.

Filiado ao Partido Republicano, Perez foi eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida em 2017, após uma campanha que, segundo ele, foi baseada em "responsabilidade, impostos mais baixos, menos intervenção governamental e proteção de nossas comunidades".

Durante seu mandato, presidiu comissões antes de ser nomeado presidente da Câmara dos Representantes da Flórida.

Nas redes sociais, demonstra apoio a Trump e ao movimento "Make America Great Again"("Faça a América Grande Novamente").

Perez também apoiou a operação americana que resultou na captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em 3 de janeiro e também se manifestou contra a eleição do democrata Zohran Mamdani para o cargo de prefeito de Nova York, no fim do ano passado.





Assim como como o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também filho de cidadãos de Cuba que deixaram o país após a Revolução Cubana, Pérez é um duro crítico do atual governo da ilha caribenha.

Ele foi indicado para o cargo de embaixador no Brasil por Donald Trump no dia 1 de junho e aguardava aprovação dos senadores.