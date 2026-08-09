Gerado por IA Ao todo, 14 pessoas estavam a bordo.

Uma mulher de 27 anos e um bebê de cinco meses morreram após um barco virar no porto de Nova York, perto da Ilha da Liberdade, nos Estados Unidos. O capitão da embarcação, Manuel Hernandez, de 46 anos, foi preso e acusado de colocar outras pessoas em perigo.

As equipes de emergência foram acionadas após uma ligação de emergência, por volta das 22h25 do último sábado (08). Doze pessoas foram retiradas da água com vida antes da chegada do resgate.

Mais tarde, mergulhadores localizaram uma mulher de 27 anos e uma menina de cinco meses na água. As duas foram levadas em estado crítico ao NYU Langone Hospital-Brooklyn, mas posteriormente foram declaradas mortas, segundo a polícia.

A Unidade Marítima, a equipe de mergulho e a unidade de aviação do departamento foram enviadas ao local.

A afiliada da CNN, WABC, informou que a embarcação que virou era um bowrider de 22 pés, um tipo comum de barco a motor recreativo.

Ao todo, 14 pessoas estavam a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas.