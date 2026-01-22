Joel Bonnici Praia é tomada por batatas fritas e cebolas após navio perder carga

Uma praia no sul da Inglaterra ficou coberta por batatas fritas congeladas e cebolas após a perda de contêineres de navios cargueiros durante fortes tempestades no fim de 2025 e no início deste mês. O episódio mobilizou autoridades locais, grupos ambientais e moradores da região de East Sussex, que passaram a atuar na limpeza da área costeira. As informações são da CNN.

Segundo o conselho do condado, a operação de remoção começou na última terça-feira depois que contêineres de duas embarcações caíram no mar. Parte da carga acabou sendo levada pelas correntes até praias próximas à cidade turística de Eastbourne.

O morador Joel Bonnici contou que as primeiras cebolas começaram a aparecer na areia na semana passada, ainda embaladas em sacos plásticos. De acordo com ele, moradores se organizaram espontaneamente para recolher os resíduos antes que se espalhassem ainda mais.

No sábado, Bonnici e a companheira, Trisha, faziam uma trilha até a região de Falling Sands, conhecida pela presença de focas, quando se depararam com uma nova cena: sacos e mais sacos de batatas fritas espalhados pela praia em direção ao farol. À distância, segundo ele, o local parecia coberto por areia amarela, lembrando uma paisagem tropical.

Diante da situação, o casal decidiu interromper o passeio e dedicar horas à coleta do lixo. Outras famílias fizeram o mesmo. “Foi bom ver as pessoas se unindo para proteger o meio ambiente”, relatou.

A organização ambiental Plastic Free Eastbourne alertou, em publicação nas redes sociais, que milhares de embalagens plásticas foram despejadas em uma área sensível do litoral. O grupo destacou que focas e outros animais marinhos podem confundir sacolas plásticas com alimento, o que representa um risco grave à fauna local.

Bonnici lembrou que a colônia da região abriga entre 20 e 30 focas e afirmou ser triste ver tanta poluição tão próxima dos animais. No domingo, novos voluntários se juntaram ao mutirão, embora ainda haja resíduos a serem removidos. A recomendação é evitar o trabalho durante a maré alta.





A prefeitura de Eastbourne informou que a maior parte das embalagens das batatas fritas já foi retirada graças à ação dos voluntários. Autoridades também agradeceram o esforço da comunidade. Em praias vizinhas, o impacto também foi significativo: apenas em um dia, quase duas toneladas de lixo foram recolhidas, volume muito acima do normal para esta época do ano.

A empresa de resgate marítimo responsável afirmou estar atuando em nome do proprietário do navio Lombok Strait, que perdeu 17 contêineres refrigerados de alimentos durante uma tempestade em 8 de janeiro. Segundo a companhia, há cooperação com autoridades locais e a guarda costeira do Reino Unido para localizar e recuperar os contêineres perdidos.