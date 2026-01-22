John Rylands Library Texto cristão mais antigo que menciona Virgem Maria é descoberto

Escavações realizadas no Egito por arqueólogos britânicos no fim do século XIX resultaram na descoberta de milhares de fragmentos de papiro. Entre esse vasto material estava um pequeno e discreto pedaço de texto grego, catalogado como Papiro Rylands 470, posteriormente incorporado ao acervo da John Rylands Library, em Manchester. As informações são da Livraria John Rylands.

Apesar do tamanho reduzido, o fragmento ganhou destaque por conter trechos de uma antiga prece cristã direcionada à Virgem Maria.

O texto preserva uma forma primitiva do que mais tarde ficaria conhecido como o hino mariano Sub Tuum Praesidium. O aspecto mais surpreendente está no vocativo utilizado para Maria: Theotókos, expressão que significa “Mãe de Deus”.

Esse título só seria oficialmente reconhecido pela Igreja séculos depois, durante o Concílio de Éfeso, realizado em 431 d.C., o que torna o achado especialmente relevante para a história do cristianismo.

O que dizem os especialistas?

Com base em análises paleográficas, especialistas situam o papiro por volta do ano 250 d.C., o que o coloca como a mais antiga oração cristã conhecida dedicada explicitamente a Nossa Senhora.

Essa datação reforça a ideia de que práticas devocionais marianas já estavam consolidadas entre comunidades cristãs muito antes de qualquer formulação dogmática formal.

O fragmento foi objeto de um estudo aprofundado conduzido pelo filólogo Felipe G. Hernández Muñoz, da Universidade Complutense de Madrid. O pesquisador realizou a transcrição, tradução e comentário crítico do texto grego, concluindo que se trata de uma das mais antigas, possivelmente a mais antiga, invocações marianas já identificadas. A pesquisa foi publicada em 2023 na revista acadêmica Estudios Clásicos.

Do ponto de vista histórico, o documento tem peso significativo por demonstrar que cristãos que viviam no Egito, em meados do século III, já recorriam a Maria em oração e a reconheciam como Mãe de Deus.

Essa constatação reforça a tese defendida por estudiosos como Jaroslav Pelikan, segundo a qual a devoção mariana não nasceu nos concílios, mas foi incorporada à fé cristã desde seus primeiros séculos.





Há, no entanto, debates naturais em torno da datação do material. Alguns pesquisadores sugerem que o papiro possa ser um pouco mais recente, situado entre os séculos V e VI. Ainda assim, a cronologia mais aceita pela comunidade acadêmica, defendida por nomes como Colin H. Roberts e Edgar Lobel, mantém o fragmento no século III.

Mesmo entre aqueles que propõem uma data posterior, há consenso de que o texto antecede os grandes concílios da Igreja e está muito distante do período medieval, confirmando que a devoção à Virgem Maria remonta às origens do cristianismo.