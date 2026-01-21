Imagem gerada por IA Por que “Groenlândia” é a grafia correta e o caso geopolítico atual

A grafia correta do nome do maior ilha do mundo é Groenlândia, com n após o e, e não Groelândia. Isso se deve à origem do topônimo (origem de um nome geográfico) no dinamarquês e no nórdico antigo, onde o termo original é Grønland, que significa literalmente “terra verde”, um nome que teria sido dado pelo explorador viking Erik, o Vermelho, no final do século 10 para tornar a região mais atraente aos colonos.

No português, a sequência oe substitui o som representado pela vogal dinamarquesa ø, e a palavra foi aportuguesada mantendo aproximação fonética ao original, seguindo o padrão de nomes estrangeiros como Finlândia ou Islândia.

A forma Groelândia, apesar de encontrada em alguns contextos informais, não está de acordo com os usos normativos do português e é considerada incorreta.

FreePik Groenlândia





Além disso, na língua nativa groenlandesa a ilha é chamada de Kalaallit Nunaat, que significa “Terra dos Kalaallit”, um nome adotado oficialmente e que reflete a identidade indígena do território.

Soberania e tensão geopolítica no Ártico

A Groenlândia é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, com ampla autogoverna desde 2009, mas onde questões de política externa e defesa ainda dependem de Copenhague.

Nos últimos meses, a ilha voltou ao centro das atenções internacionais após declarações do presidente dos Estados Unidos, que insistiu na necessidade de os EUA assumirem o controle do território por motivos de “segurança nacional” e interesses estratégicos no Ártico.

A posição americana, reforçada por ameaças de tarifas econômicas caso a Dinamarca não concorde com uma “compra total” da Groenlândia, gerou forte reação internacional. Governos europeus, incluindo líderes da União Europeia, destacaram que a soberania dinamarquesa sobre a ilha não está à venda e enfatizaram que defesa e autonomia não podem ser transacionadas.





Interesses estratégicos

Analistas apontam que o interesse estadunidense está ligado à posição geográfica privilegiada da Groenlândia, acima do Círculo Polar Ártico, rota de novas passagens marítimas abertas pelo derretimento do gelo e ponto-chave para vigilância e defesa antimísseis no Atlântico Norte.

Embora os EUA já tenham presença militar significativa na ilha, por meio de acordos como o Tratado de Defesa de 1951 e bases operadas em conjunto com aliados da OTAN, a ideia de transferência de soberania criou uma crise diplomática que está sendo debatida em cúpulas europeias e fóruns internacionais.