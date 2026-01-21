Reprodução | Severe Weather Europe Tempestade pode atingir temperaturas de até 46ºC

Uma tempestade de inverno, nomeada como Tempestade Fern, atingirá metade da população dos Estados Unidos(EUA), nesta sexta-feira (23). Segundo a Severe Weather Europe, plataforma de previsões meteorológicas mundial, ao menos 150 milhões de pessoas estarão no caminho da tempestade, do Texas ao Meio-Atlântico, durante o fim de semana.

O fenômeno é causado por uma perturbação do vórtice polar, um enorme anel tridimensional de ventos fortes que se move pelo céu. O Vórtice Polar gira em torno do Polo Norte, percorrendo o ar a cerca de 20 a 50 km acima da superfície da Terra com velocidades de vento violentas.

O núcleo da tempestade será particularmente intenso e gélido, com temperaturas de 40 a 50 °F abaixo do normal. Ele se deslocará para o sul através do Canadá Central na noite de quarta-feira e avançará rapidamente atrás da Frente Polar de quinta para sexta-feira, atingindo a costa do Texas na manhã de sábado

Com a passagem da tempestade, que deve se formar rapidamente, é esperado que aconteçam cortes de energia e interrupções significativas no transporte em mais de 20 estados, entre eles Dallas, Little Rock, Atlanta e Washington, D.C.





Algumas rodovias e estradas locais podem ficar intransitáveis ​​por vários dias no norte do Texas e em Oklahoma, bem como em áreas densamente povoadas da Geórgia, das Carolinas e da Virgínia.

A partir de sexta-feira (19) até o longo do fim de semana, a tempestade Fern deverá trazer uma combinação significativa de neve intensa, chuva congelante, granizo e tempestades de gelo destrutivas.

Engavetamento de carros nos EUA

Na segunda-feira (19), um engavetamento com mais de 100 carros deixou ao menos 12 feridos no município de Zeeland, no oeste de Michigan. As informações são de autoridades locais, divulgadas pela TV WWMT.

O clima teria sido o motivo do acidente. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de tempestade de inverno e avisos de condições climáticas adversas para grande parte do oeste de Michigan.