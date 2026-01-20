Reprodução/Oceanário de Lisboa Tubarão-touro

40 praias na costa de New South Wales, na Austrália, foram fechadas devido aos 4 ataques de tubarões-touro que ocorreram em dois dias. Os incidentes estão ligados às chuvas intensas que ocorreram entre domingo (18) e segunda-feira (19) e deixaram a água turva, gerando alertas urgentes para que banhistas evitem o mar.

De acordo com informações da CNN, o primeiro caso foi de um menino de 12 anos que foi atacado na água enquanto pulava de pedras em Vaucluse, no Porto de Sydney, com amigos. Ele sofreu ferimentos graves na perna e permanece em estado crítico.

O segundo caso aconteceu na segunda-feira, quando um surfista de 25 anos foi mordido na praia North Steyne, em Manly. Mesmo após o sangramento ter sido contido por salva-vidas, o surfista permanece em condições graves.

Os outros dois ataques foram com mordidas em pranchas. O primeiro em uma criança de 11 anos em Dee Why Point e o segundo em um surfista em Point Plomer. Os dois sofreram ferimentos leves.

O professor sênior de ecologia marinha da Griffith University, Vincent Raoult, disse à CNN que não há nenhuma evidência de aumento populacional de tubarões e que esses casos ocorrem por conta da condição pós-chuva na região e que pode levar até uma semana para a água se dissipar e a ameaça dos tubarões-touro diminuir.

Já o CEO da NSW Surf Life Saving, Steve Pearce, afirmou que quatro ataques confirmados em 48 horas é incomum e reforçou que, no feriado do Dia da Austrália, celebrado em 26 de janeiro, as pessoas fiquem fora da água, pois as praias estão fechadas por uma razão.