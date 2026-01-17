Stephen Shames Panteras Negras

Nos Estados Unidos, um movimento que evoca o histórico Partido dos Panteras Negras, grupo radical de autodefesa formado nos anos 1960, voltou a chamar atenção ao surgir em protestos recentes, carregando armas e dizendo proteger comunidades negras, periféricas e imigrantes contra o que consideram violência e racismo policial. Com informações de Desafío Toronto JC.

O grupo que se identifica como Black Panther Party for Self-Defense (Partido das Panteras Negras para Autodefesa) se apresentou em manifestações em Filadélfia, pouco depois de um tiroteio em Minneapolis que aumentou temores sobre a atuação de forças federais de imigração e policiamento sob o governo Trump.

Seus membros, alguns afirmando ter tido treino de antigos integrantes do movimento original, caminharam armados entre manifestantes, citando o direito ao porte de arma previsto na legislação americana como base legal para suas ações de patrulhamento comunitário.

Os Panteras Negras

O Partido dos Panteras Negras original, fundado em 1966, defendia a resistência armada em bairros de maioria negra como resposta à brutalidade policial, inclusive seguindo a lei aberta de porte de armas de algumas jurisdições e buscava policiar a polícia em um contexto de profunda desigualdade racial nos EUA.

Esse ressurgimento acontece em meio a um clima de forte polarização social e política no país, com debates acalorados sobre policiamento, imigração e direitos civis.

Críticos veem o uso explícito de armamento em protestos como um sinal dos riscos crescentes de confrontos entre cidadãos, forças de segurança e milícias de diferentes vertentes, inclusive de extrema direita, enquanto defensores afirmam que a autodefesa armada é necessária diante de abusos que, segundo eles, continuam a afetar desproporcionalmente negros e comunidades marginalizadas.

Especialistas observam que, embora os grupos atuais não tenham uma estrutura centralizada como o Partido dos Panteras Negras da década de 1960, há um claro reaparecimento de organizações que invocam esse legado para responder a uma percepção de injustiça sistêmica nas relações entre população negra, imigrantes e órgãos de segurança nos EUA.





A situação alimenta temores de escalada de tensões no país, onde críticos do presidente Trump apontam para políticas de endurecimento frente a protestos e imigração, e setores da sociedade se armam ou se organizam em grupos para autoproteção.

Analistas de segurança e movimentos civis acompanham de perto se esses episódios poderão contribuir para um cenário ainda mais fragmentado, com interpretações opostas sobre direitos, violência e ordem pública, em um período que muitos consideram crítico para a coesão interna americana.