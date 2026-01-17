Ricrado Stuckert Lula e Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a integrar um novo colegiado internacional voltado à busca de soluções para o conflito em Gaza. Até o momento, o Palácio do Planalto não confirmou se o chefe do Executivo brasileiro aceitará a proposta.

Neste sábado, o presidente da Argentina, Javier Milei, revelou que também recebeu o convite. Em publicação nas redes sociais, ele compartilhou a carta enviada pela Casa Branca e afirmou considerar “uma honra” participar da iniciativa, que será liderada pelo próprio Trump.

O grupo contará ainda com a presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, do ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair, do empresário bilionário Marc Rowan e de Robert Gabriel, assessor de Trump ligado ao Conselho de Segurança Nacional dos EUA. O presidente americano ficará responsável por presidir o órgão.





A criação do chamado conselho de paz foi anunciada na sexta-feira e integra a segunda etapa do plano apoiado por Washington para tentar encerrar a guerra no território palestino. Ao divulgar a iniciativa, Trump afirmou que se trata de um dos colegiados mais relevantes já formados para esse tipo de missão.

De acordo com a Casa Branca, a proposta é discutir temas como fortalecimento institucional, relações regionais, reconstrução de áreas afetadas, estímulo a investimentos, financiamento em grande escala e mobilização de capital internacional.