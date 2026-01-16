Agência Brasil Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a repórteres na Casa Branca, nesta sexta-feira (16), que "se convenceu" a suspender uma possível ação militar contra o Irã, em parte porque o regime iraniano teria cancelado execuções planejadas de manifestantes detidos.

Trump foi questionado se os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio o ajudaram a deixar de lado a ideia de ataques.



"Ninguém me convenceu. Eu me convenci", disse ele, enquanto partia para a Flórida.

Nesta quinta-feira (15), segundo agências internacionais, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ligou para o líder americano. Além disso, Arábia Saudita e Catar trabalharam para diminuir a tensão entre Irã e Estados Unidos.



Também nesta sexta, o presidente dos Estados Unidos também agradeceu ao regime do Irã por supostamente ter cancelado execuções de pessoas detidas por participarem dos protestos iniciados no final de dezembro no país persa.



A decisão da liderança iraniana de suspender as execuções seria o motivo de Trump "ter se convencido" de suspender os ataques.



Nesta semana, o anúncio da execução do manifestante Erfan Soltani, de 26 anos, teve repercussão mundial. Trump disse que se houvesse execuções, tomaria "medidas duras".





A ONG Hengaw, ligada à população de etnia curda no Irã, divulgou que a execução seria na quarta-feira (14). Um dia depois, anunciou que o regime iraniano havia adiado o enforcamento. Depois, o governo alegou que ele não havia sido condenado à morte.

Leia mais: Irã afirma que Erfan Soltani não foi condenado à pena de morte

“Respeito profundamente o fato de que todos os enforcamentos programados para ontem (mais de 800) foram cancelados pela liderança do Irã. Obrigado!”, escreveu, na rede Truth Social.



Desde o fim de dezembro, protestos contra o regime iraniano tomaram conta das ruas. Nos confrontos, de acordo com o grupo de direitos humanos HRANA, com sede nos Estados Unidos, quase 3 mil pessoas foram mortas.

