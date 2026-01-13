Reprodução/Thuth Social Trump diz que “ajuda está a caminho” ao convocar protestos no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (12) a continuidade dos protestos no Irã e pediu que manifestantes “ocupem suas instituições”, em publicação na Truth Social.

Trump afirmou ainda que cancelou todas os diálogos e reuniões com autoridades iranianas.

A declaração foi divulgada enquanto forças de segurança reprimem manifestações no Irã, iniciadas há cerca de duas semanas, e um dia após Trump anunciar tarifa de 25% contra países que mantenham relações comerciais com Teerã.

“Patriotas iranianos, CONTINUEM PROTESTANDO — OCUPEM SUAS INSTITUIÇÕES!!! (…) Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido de manifestantes PARE. A AJUDA ESTÁ A CAMINHO”, escreveu Trump.

As manifestações começaram com reivindicações econômicas e se transformaram em atos contra o regime dos aiatolás.

ENTENDA O CASO: Diante da onda de protestos, Trump avalia intervenção no Irã

Grupos de direitos humanos estimam centenas de mortos e mais de 10 mil presos. Vídeos divulgados no fim de semana mostram corpos enfileirados em frente a um necrotério em Teerã.

Autoridades iranianas afirmaram que o país está preparado para um eventual conflito armado com os Estados Unidos, mas disseram manter abertura para negociações diplomáticas.

Relação comercial com o Brasil, sanções e contexto internacional

Na segunda-feira (11), Trump anunciou que irá impor tarifa de 25% a qualquer país que faça negócios com o Irã, com efeito imediato.

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre quaisquer e todas as transações realizadas com os Estados Unidos”, escreveu o presidente, também na Truth Social.

O republicano não detalhou como a medida será operacionalizada nem quais setores seriam atingidos primeiro.

O Irã é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Em 2024, as exportações brasileiras ao país ultrapassaram US$ 3 bilhões.

Em 2025, somaram US$ 2,9 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 84,6 milhões, segundo dados da plataforma Comex Stat.

Dos dez principais produtos exportados ao Irã, nove são do setor agropecuário, com destaque para soja, milho, açúcar, animais vivos, carne bovina e café.

O Itamaraty foi procurado pelo Portal iG para comentar as declarações de Trump e o anúncio das tarifas, mas não respondeu até a publicação. O espaço segue aberto.

Os protestos ocorrem em um momento de fragilidade do Irã, após conflitos recentes na região e o restabelecimento de sanções da ONU relacionadas ao programa nuclear.

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, acusou os Estados Unidos de incitar as manifestações e classificou parte dos manifestantes como “vândalos”.

Até o momento, Teerã não se pronunciou oficialmente sobre a mensagem publicada por Trump nesta terça-feira.