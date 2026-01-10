Agência Brasil Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que pretende tomar medidas para a anexação da Groenlândia durante uma reunião na Casa Branca com executivos do setor petrolífero, em que também foram discutidas a exploração de recursos na Venezuela.

“Eu gostaria de chegar a um acordo, sabe, do jeito mais fácil. Mas se não fizermos do jeito fácil, vamos fazer do jeito difícil”, declarou Trump.

Trump também argumentou que, se os EUA não tomarem a Groenlândia, países como China ou Rússia poderiam fazê-lo primeiro.

Segundo a agência de notícias Reuters, o governo estadunidense está analisando a ideia de oferecer incentivos financeiros diretos aos moradores da Groenlândia que apoiassem uma possível anexação, como forma de facilitar o processo.

Ele afirmou ainda que é “grande admirador” da Dinamarca, mas questionou a legitimidade histórica do controle dinamarquês sobre o território, dizendo que o simples fato de “um barco ter aportado lá há séculos” não deveria garantir propriedade.

“Então, vamos fazer algo com a Groenlândia, seja da maneira mais amigável ou da mais difícil”, completou o presidente.



As declarações de Trump sobre a Groenlândia têm afetado a relação com a Otan, já que o presidente norte-americano sugeriu que os EUA poderiam agir unilateralmente para assumir o controle do território que pertence à Dinamarca, um país aliado À organização.

Qual o interesse do Trump pela Groenlândia?

O interesse de Trump pela Groenlândia está ligado principalmente a questões estratégicas e econômicas. A ilha ocupa uma posição geográfica considerada crucial no Ártico e abriga recursos naturais valiosos, ainda pouco explorados.

A Groenlândia possui grandes reservas minerais, incluindo petróleo, gás e minerais essenciais para a indústria tecnológica, como os elementos de terras raras, que despertam o interesse de potências como a China. Para os EUA, controlar ou ampliar a influência na região seria uma forma de reduzir a presença chinesa nesse mercado estratégico.

Além disso, o território tem importância militar. Os Estados Unidos mantêm na ilha a Base de Pituffik, no noroeste da Groenlândia, utilizada para monitoramento e defesa, especialmente contra possíveis ameaças vindas da Rússia.

Outro fator relevante é a abertura de novas rotas de navegação no Ártico. Com o avanço do derretimento das geleiras, essas rotas podem encurtar significativamente o trajeto entre a Ásia e a Europa, tornando a região ainda mais estratégica para o comércio global.