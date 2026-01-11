Reprodução/Instagram @secrubio Marcos Rubio e Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicou neste domingo (11) em sua plataforma Truth Social uma mensagem que sugere que o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio , poderia se tornar presidente de Cuba.

A publicação dizia de forma irônica: “Marco Rubio será o presidente de Cuba”. Trump republicou a mensagem com a legenda: “Parece bom para mim!”.

Reprodução/Truth Social Trump republica post sugerindo que Rubio seja presidente de Cuba





Rubio, nascido em Miami (Flórida) e filho de imigrantes cubanos, é atualmente o Secretário de Estado dos Estados Unidos, tendo assumido o cargo no segundo mandato de Trump.

Cerca de uma hora depois dessa republicação, Trump usou a mesma rede social para emitir um alerta direcionado ao governo de Cuba, afirmando que o país não receberá mais petróleo nem dinheiro da Venezuela. Ele ainda ameaçou os líderes cubanos, dizendo para negociarem com os Estados Unidos “antes que seja tarde demais”.

Segundo Trump, Cuba “viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela”, em troca de serviços de segurança ligados aos governos dos ex-presidentes Nicolás Maduro e Hugo Chávez. Ele ainda afirmou que a maioria dos cubanos envolvidos nesse apoio teria morrido no ataque dos Estados Unidos na Venezuela na última semana.

Quem é Marco Rubio?

Nascido em 28 de maio de 1971, em Miami, Rubio é filho de imigrantes cubanos. Formou-se em ciências políticas pela Universidade da Flórida e em direito pela Universidade de Miami.

Sua carreira política começou aos 28 anos, quando foi eleito para a Câmara de Representantes da Flórida, chegando a presidir a casa em 2006.

Em 2010, Rubio foi eleito senador pela Flórida , posição que ocupou até janeiro de 2025, com atuação em políticas de imigração, comércio exterior e relações com a América Latina.

Em 2016, concorreu à presidência republicana, mas desistiu após confrontos com Donald Trump, que o apelidou de “Little Marco”. Posteriormente, alinhou-se ao trumpismo, adotando posições mais protecionistas no comércio.

No segundo mandato de Trump, Rubio foi nomeado Secretário de Estado, acumulando funções como conselheiro de Segurança Nacional e negociador em temas sensíveis.