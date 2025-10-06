Reprodução/redes sociais A negociação com Alckmin envolverá também o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad

Marco Rubio, Secretário de Estado dos Estados Unidos no segundo mandato de Donald Trump, foi designado para conduzir negociações com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB), sobre a redução das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros.

A indicação ocorreu após uma ligação entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (6), considerada amistosa pelas autoridades brasileiras.

Nascido em 28 de maio de 1971, em Miami, Rubio é filho de imigrantes cubanos. Formou-se em ciências políticas pela Universidade da Flórida e em direito pela Universidade de Miami.

Sua carreira política começou aos 28 anos, quando foi eleito para a Câmara de Representantes da Flórida, chegando a presidir a casa em 2006, tornando-se o mais jovem a ocupar o cargo no estado.

Em 2010, Rubio foi eleito senador pela Flórida, posição que ocupou até este ano, com atuação em políticas de imigração, comércio exterior e relações com a América Latina.

Como senador, integrou comitês de inteligência e relações exteriores, defendendo postura dura contra adversários dos EUA e criticando regimes como o de Cuba.

Em 2016, concorreu à presidência republicana, mas desistiu após confrontos com Donald Trump, que o apelidou de “Little Marco”. Posteriormente, alinhou-se ao trumpismo, adotando posições mais protecionistas em comércio.

No segundo mandato de Trump, Rubio foi nomeado Secretário de Estado, acumulando funções como conselheiro de segurança nacional e negociador em temas sensíveis.

Ele defende o uso das tarifas impostas por Trump como instrumento de reciprocidade comercial, argumentando que elas corrigem desequilíbrios e pavimentam negociações bilaterais.

Negociações Brasil e EUA

A negociação com Alckmin envolverá também o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT).

Alckmin classificou a primeira conversa entre Lula e Trump como “melhor do que esperávamos” e expressou otimismo, embora fontes brasileiras indiquem que Rubio representa a ala ideológica de Trump, o que pode influenciar a condução das negociações sobre aço, soja e carne brasileiras.





Polêmicas

Rubio é uma figura polarizadora na política americana e internacional. Sua trajetória inclui polêmicas financeiras, como o uso de um fundo paralelo durante seu período na Câmara da Flórida, e controvérsias em imigração, direitos LGBTQ+ e políticas externas.

Foi acusado de oportunismo político ao mudar de posição sobre reforma imigratória após críticas do Tea Party e ataques de Trump.

Como Secretário de Estado, ampliou sanções e medidas contra autoridades de regimes autoritários na América Latina, incluindo sanções a ministros do STF no Brasil neste ano, em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As medidas combinam sanções financeiras, revogação de vistos e tarifas comerciais, impactando o comércio bilateral, que registrou superávit de US$ 30 bilhões para os EUA no ano passado.