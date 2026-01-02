TikTok Incêndio na Suíça: o que se sabe até o momento

Um incêndio seguido de explosão em um bar lotado durante a festa de Ano-Novo deixou cerca de 40 pessoas mortas e mais de uma centena de feridas em Crans-Montana, tradicional estação turística dos Alpes suíços. As autoridades acreditam que o fogo tenha sido provocado por velas do tipo faísca acopladas a garrafas de champanhe. As informações são do USA Today.

O incidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada de 1º de janeiro (horário local) no bar Le Constellation, localizado no cantão de Valais, no sudoeste da Suíça. Segundo a polícia regional, aproximadamente 115 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais em diferentes cidades do país, como Genebra e Zurique.

De acordo com a procuradora-geral de Valais, Beatrice Pilloud, tudo indica que as velas decorativas, conhecidas como “luzes de Bengala”, ficaram muito próximas ao teto do estabelecimento.

“Os indícios apontam que o fogo começou a partir dessas velas presas às garrafas de champanhe. Elas se aproximaram demais do teto, o que deu início a uma propagação muito rápida e intensa das chamas”, afirmou a autoridade durante entrevista coletiva, conforme a agência Reuters.

As investigações seguem em andamento, e o número oficial de mortos ainda não foi confirmado. A identificação das vítimas pode levar dias ou até semanas, devido à gravidade dos ferimentos. Segundo o chefe do governo do cantão de Valais, Mathias Reynard, equipes especializadas estão utilizando exames de DNA e registros odontológicos.

“Trata-se de informações extremamente sensíveis. Nada pode ser comunicado às famílias sem total certeza”, disse.

O presidente da Suíça, Guy Parmelin, lamentou a tragédia em uma publicação na rede social X.

“O que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma tragédia em Crans-Montana, sentida em todo o país e além”, declarou.

Vídeos verificados pela Reuters mostram cenas de pânico, com frequentadores tentando deixar o prédio às pressas logo após o início do incêndio.

Entre as vítimas estão pessoas de diferentes nacionalidades. O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou que 13 italianos estão hospitalizados e que outros seis seguem desaparecidos. Já a Embaixada da França confirmou que ao menos nove cidadãos franceses estão entre os feridos, embora esse número ainda possa aumentar.

A Embaixada dos Estados Unidos em Berna afirmou estar em contato direto com as autoridades suíças e orientou cidadãos americanos a avisarem familiares sobre sua situação.





As autoridades acreditam que muitas das vítimas sejam jovens e adolescentes. Entre os mortos está o italiano Emanuele Galeppini, de 16 anos, golfista que vivia em Dubai. A morte foi confirmada pela Federação Italiana de Golfe, que descreveu o adolescente como “um jovem atleta que carregava consigo paixão e valores genuínos”.

Crans-Montana é um destino conhecido internacionalmente por receber turistas, esquiadores e golfistas, além de estar prevista como uma das etapas da Copa do Mundo de Esqui Alpino da Federação Internacional de Esqui (FIS) no fim de janeiro.