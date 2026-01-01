Reprodução/CBS Trump analisa que EUA não deve entrar em guerra com Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que sua saúde está perfeita mesmo diante de questionamentos públicos sobre seu estado físico e sinais de envelhecimento.

Aos 79 anos, ele detalhou exames médicos, uso de medicamentos e sua rotina em entrevista recente ao Wall Street Journal.

Exames cardiológicos e esclarecimento sobre tomografia

Trump explicou que um exame de imagem que havia sido interpretado como ressonância magnética realizado em outubro foi, na verdade, uma tomografia computadorizada, feita para descartar eventuais problemas cardiovasculares. O médico informou que o procedimento não mostrou anormalidades e que não há sinais de condição grave detectados.

Leia também: Entidades médicas resistem à política de vacinação de Trump

O presidente também declarou que se arrepende de ter divulgado detalhes sobre esse exame, pois isso acabou gerando especulações sobre sua saúde apesar de resultados normais.

Uso de aspirina e hematomas nas mãos

Trump revelou que toma aspirina diariamente em dose mais alta do que a recomendada pelos médicos para manter o sangue “fino”, como medida preventiva contra eventos cardíacos. Ele afirmou que esse hábito, que segue há décadas, pode explicar os hematomas visíveis nas mãos que têm chamado atenção do público e gerado debate.

Reprodução X Maquiagem nas mãos de Trump volta a levantar dúvidas sobre saúde do presidente

Esses hematomas e as explicações sobre eles viraram destaque em reportagens recentes. Uma cobertura analisou como a aparência das mãos levou a questionamentos e destacou as reações da equipe médica em relação à condição da pele e dos vasos das mãos.



Diagnóstico de insuficiência venosa

Trump também comentou sobre um diagnóstico de insuficiência venosa crônica, condição que provoca inchaço nas pernas devido à dificuldade das veias em retornar o sangue ao coração. A condição é comum em pessoas mais velhas e, segundo relatos médicos, pode causar desconforto nas extremidades inferiores.

Ele chegou a testar o uso de meias de compressão para aliviar os sintomas, mas decidiu não continuar com elas. Para entender melhor os sintomas e implicações desse diagnóstico.



Questionamentos sobre vigor físico

Imagens em eventos oficiais nos últimos meses mostraram Trump com os olhos fechados em certos momentos, o que reacendeu especulações sobre sua energia e capacidade de manter atenção em reuniões longas.

O presidente negou que estivesse cochilando, dizendo que apenas “descansava os olhos” ou piscava e que mantém níveis de energia adequados apesar de dormir pouco à noite.