Reprodução/Departamento de Justiça dos Estados Unidos Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell

Os arquivos ligados ao caso de Jeffrey Epstein vieram a público agora porque uma nova lei federal dos Estados Unidos impôs um prazo obrigatório de 30 dias para a divulgação de documentos sob custódia do Departamento de Justiça.

A legislação retirou da esfera discricionária do governo, ou seja, da margem de liberdade para decidir se e quando agir, a decisão sobre a divulgação dos arquivos, transformando a liberação dos registros em uma obrigação legal, com prazo definido.

ENTENDA O CASO: EUA liberam 30 mil páginas do caso Epstein que citam 10 cúmplices

Pressão do Congresso encerra impasse de duas décadas

A norma, sancionada em 19 de novembro, estabeleceu um cronograma rígido e detalhou o tipo de material que deveria ser liberado, encerrando anos de divulgações fragmentadas, ações judiciais e pedidos baseados na

Durante mais de 20 anos, documentos sobre Epstein circularam de forma dispersa, liberados apenas por meio de processos civis, decisões judiciais pontuais ou investigações paralelas.

O Congresso decidiu intervir após avaliar que o volume de informações já conhecidas contrastava com a ausência de um acesso sistemático ao acervo completo do governo federal.

A Lei de Transparência dos Arquivos Epstein foi aprovada com apoio bipartidário e determinou que o Departamento de Justiça e o FBI disponibilizassem todos os registros não classificados relacionados a Epstein e à sua ex-companheira Ghislaine Maxwell, em formato pesquisável e para download.

O texto legal também proibiu explicitamente que documentos fossem retidos por razões políticas, constrangimento institucional ou potencial dano à reputação de autoridades públicas.

O debate ganhou tração em meio ao ambiente eleitoral nos Estados Unidos e ao uso recorrente do caso Epstein como instrumento de disputa política.

Parlamentares alegaram que a falta de transparência alimentava especulações e versões contraditórias, muitas delas exploradas nas redes sociais.

A sanção da lei ocorreu apesar da resistência do presidente Donald Trump, que tentou barrar a proposta, mas acabou cedendo diante da maioria formada no Congresso.

A partir da assinatura, o prazo de 30 dias passou a valer de forma automática, sem margem para postergação administrativa.

Conteúdo veio a público mesmo sem validação prévia

Outro fator que explica a divulgação apenas agora é o escopo da lei. O texto não exige que o material seja previamente verificado, contextualizado ou validado, apenas que seja tornado público.

Isso incluiu denúncias anônimas, e-mails internos, rascunhos investigativos e comunicações que nunca resultaram em acusações formais.

O Departamento de Justiça reconheceu, ao divulgar o material, que parte dos documentos contém alegações falsas ou não corroboradas, mas afirmou que a legislação não permite filtrar conteúdos com base em credibilidade, apenas aplicar redações legais para proteger vítimas e investigações em curso.

Antes da nova lei, o governo alegava entraves técnicos, volume elevado de dados e necessidade de revisões jurídicas extensas para justificar a lentidão na divulgação.

Estimativas apontavam mais de 300 gigabytes de arquivos armazenados apenas no sistema eletrônico do FBI, o que inclui vídeos, fotos, áudios e registros escritos.

Veja parte deles: Divulgações do Departamento de Justiça

Com a imposição legal de prazo, essas justificativas deixaram de ser aceitas. A consequência foi uma liberação acelerada, que acabou expondo falhas de censura e problemas técnicos em alguns documentos, como já apontado pela imprensa dos Estados Unidos.

Transparência forçada muda o estágio do caso

O momento da divulgação não significa o surgimento de fatos novos, mas sim uma mudança institucional: o Congresso retirou do Executivo o controle sobre o ritmo da transparência.

O caso entrou agora em uma fase distinta, em que o foco deixa de ser a investigação criminal, encerrada sem novas acusações, e passa a ser a análise pública, política e histórica do acervo.

Mesmo com a liberação do maior lote já divulgado, autoridades admitem que ainda existem documentos fora do alcance da lei, como registros bancários privados e materiais obtidos por comissões parlamentares.

Isso indica que novas revelações podem ocorrer, mas não mais sob o controle exclusivo do Departamento de Justiça.