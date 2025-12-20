Divulgação/ Departamento de Justiça dos EUA Michael Jackson, Bill Clinton e Diana Ross

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a liberar fotos e documentos inéditos de Jeffrey Epstein, o financista condenado por crimes sexuais. As imagens incluem figuras de alto perfil, mas a Justiça reforça que aparecer em uma foto não significa culpa criminal.

Leia também: EUA: governo Trump começa a liberar arquivos de Jeffrey Epstein



Segundo o New York Post, entre os nomes citados estão Bill Clinton, que aparece em fotos de férias com Epstein e a parceira de longa data de Epstein, Ghislaine Maxwell. Uma das imagens mostrao ex - presidente americano, parcialmente sem roupa, em uma banheira de hidromassagem com Maxwell e uma mulher não identificada. Maxwell, condenada por tráfico sexual, é figura central na rede de exploração organizada por Epstein.

Reprodução/New York Post Clinton e Epstein em uma sauna

Já o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, aparece jantando com Epstein e Clinton, em clima de intimidade com uma mulher cujo rosto foi ocultado.

Reprodução/ New York Post Foto foi divulgada em lote inicial de arquivos

O cantor Michael Jackson surge ao lado de Epstein em uma foto inédita, e em outra imagem, junto de Clinton e da cantora Diana Ross.

Reprodução/New York Post Foto foi divulgada em primeiro lote

O Príncipe Andrew, Duque de York, também está ligado à rede de Epstein. Ele foi acusado por Virginia Giuffre de abuso sexual quando ela era menor, em um caso relacionado a Epstein e Maxwell.

Divulgação/New York Post A relação foi encerrada por conta de todas as controvérsias envolvendo o nome de Epstein

Andrew nega as acusações, mas em 2022 renunciou aos deveres reais e ao uso do título de “Sua Alteza Real”, como parte de um acordo extrajudicial, diante do impacto do caso sobre a imagem da família real.

O Departamento de Justiça reforça que a maioria das aparições em fotos tem caráter social ou casual, e que a presença nos arquivos não indica envolvimento em crimes.

Quem foi Jeffrey Epstein

Epstein era um financista americano conhecido por sua fortuna, conexões com políticos e celebridades e, principalmente, pelos crimes sexuais cometidos contra menores de idade.

Ele foi preso em 2019, acusado de tráfico sexual, mas morreu no mesmo ano, aos 66 anos, enquanto aguardava julgamento em Nova York. A divulgação dos arquivos busca lançar luz sobre sua rede de contatos e relações com pessoas influentes, mas muitos detalhes ainda permanecem sem contexto.