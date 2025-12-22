Reprodução TikTok Piloto Edgar Macías

Um piloto manteve dezenas de passageiros dentro de um avião na Cidade do México, nesta sexta-feira (19), em protesto contra o suposto atraso no pagamento de salários pela companhia aérea para a qual trabalha. O episódio ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo gravado por um dos passageiros e compartilhado por veículos da imprensa local.





Segundo relatos, os viajantes acabaram retirados da aeronave e o comandante foi detido por agentes de segurança do aeroporto. Não há informações oficiais sobre quanto tempo os passageiros permaneceram retidos no interior do avião.

O piloto se identificou no vídeo como Édgar Macías e decidiu permanecer na cabine de uma aeronave da companhia Magnicharters, que tinha voo previsto para Cancún, no litoral caribenho do país. Nas imagens que circularam nas redes sociais, ele afirma que o avião só decolaria após a regularização dos pagamentos em atraso.

“Este avião só sai quando nos pagarem o que nos devem”, diz o comandante na gravação.

O Aeroporto Internacional Benito Juárez confirmou, por meio da rede social X, que o incidente ocorreu por volta das 15h no horário local (18h em Brasília), envolvendo o voo GMT 780, com destino a Cancún. A administração do terminal informou ainda que a Agência Federal de Aviação Civil (Afac) abriu uma investigação para apurar o caso.

Durante o protesto, Macías explicou aos passageiros e à tripulação que enfrenta atrasos superiores a cinco meses no pagamento de salários e diárias. Ele também afirmou que os funcionários da empresa não contam com representação sindical.

“Peço desculpas a vocês, porque não merecem passar por isso. Estou há quase três anos na companhia e nunca faltei a um voo”, afirmou o piloto, acrescentando que é pai de três filhos.

O caso segue sob apuração das autoridades aeroportuárias e da aviação civil mexicana