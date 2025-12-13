Reprodução Calouros são obrigados a participar de rito sexual em faculdade

Uma universidade nos Estados Unidos tem sido alvo de críticas internas após a realização de um evento de recepção a calouros que incluiu encenações de cunho sexual dentro de um espaço histórico do campus. O episódio ocorreu no fim de agosto de 2025 durante a semana de orientação de novos alunos da Amherst College, instituição localizada no estado de Massachusetts.



Fundada há mais de 200 anos, a Amherst é uma das faculdades de artes liberais mais seletivas do país, com taxa de aceitação em torno de 7% e custo anual que supera US$ 93 mil, considerando mensalidade, moradia e alimentação.



O evento questionado integra a programação oficial de recepção aos ingressantes e é conhecido como “Voices of the Class”. A atividade acontece anualmente desde 2007 e, segundo a universidade, tem como proposta apresentar o código de conduta da instituição por meio de uma encenação teatral construída a partir de trechos das redações enviadas pelos próprios estudantes no processo de admissão.



Neste ano, parte da apresentação foi dedicada a temas relacionados à sexualidade. Relatos de alunos indicam que houve simulações de atos sexuais, consumo de drogas e referências a práticas sexuais diversas. As cenas ocorreram na Johnson Chapel, prédio considerado um dos mais simbólicos do campus e tradicionalmente usado para cerimônias institucionais.



De acordo com a administração, o roteiro é elaborado por alunos veteranos, passa por revisão de servidores do setor de Assuntos Estudantis e recebe financiamento da universidade. A instituição afirma que a apresentação não tem caráter gráfico e a descreve como uma tradição voltada à integração dos novos estudantes.



Apesar disso, participantes disseram ter se sentido desconfortáveis. Alguns afirmaram que autorizaram o uso de trechos de suas redações, mas não imaginavam que o conteúdo seria utilizado em uma performance com esse teor. Orientadores responsáveis pelos calouros relataram que foram instruídos a encaminhar os novos alunos ao evento sem conhecimento prévio detalhado do conteúdo.