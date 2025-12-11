Departamento de Recursos Naturais de Wareham Golfinhos surgem encalhados em pântano; assista

Dois golfinhos foram resgatados após ficarem encalhados em um trecho de lamaçal durante a maré baixa, na região de Beaverdam Creek, próximo ao rio Weweantic, em Wareham, Massachusetts (EUA).

O caso ocorreu por volta das 10h45 da manhã da segunda-feira (8), segundo informações divulgadas pelo Departamento de Recursos Naturais de Wareham (WDNR).

Departamento de Recursos Naturais de Wareham (WDNR) Dois golfinhos ficam presos em lamaçal e são resgatados em operação nos EUA





As equipes foram acionadas após relatos de que os animais estavam vivos, mas presos no pântano e impossibilitados de retornar à água. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram os dois golfinhos ativos, porém totalmente fora do alcance do rio devido à baixa da maré.

Imediatamente, a equipe de Resposta a Encalhes de Mamíferos Marinhos do IFAW (Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal) foi chamada e mobilizou uma operação de resgate.

Os especialistas conseguiram retirar ambos os animais do terreno lamacento e colocá-los em um veículo apropriado para transporte de mamíferos marinhos.

De acordo com o WDNR, os golfinhos passaram por um exame preliminar no local e, em seguida, foram levados para uma avaliação completa, que irá determinar se podem ser devolvidos ao oceano ou se precisarão de cuidados adicionais.

Um dos animais pesava cerca de 40 kg (90 libras), enquanto o outro tinha aproximadamente 68 kg (150 libras).





O departamento destacou ainda o papel essencial do IFAW nas comunidades costeiras, atuando 24 horas por dia, todos os dias, com apoio de uma ampla rede de voluntários.

“Somos extremamente gratos pela resposta rápida da equipe”, afirmou o WDNR em nota.