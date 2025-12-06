Reprodução/ Youtube/Conversa Timeline Flávio Bolsonaro em participação no programa Conversa Timeline.

Após o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar o senador Flávio Bolsonaro (PL) para disputar a Presidência da República em 2026, uma pesquisa do Datafolha mostra que o parlamentar aparece em desvantagem frente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, Flávio tem 36% das intenções de voto, contra 51% de Lula, uma diferença de 15 pontos percentuais.

Outros possíveis candidatos apresentam desempenho menos desfavorável. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece cinco pontos atrás do petista, com 42% frente a 47%.

Já o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), soma 41% das intenções de voto, enquanto Lula alcança 47%, mantendo uma diferença de seis pontos.

Wilson Dias / Agencia Brasil Senador Flávio Bolsonaro





A indicação de Flávio Bolsonaro foi tornada pública nesta sexta-feira (5), por meio do próprio senador. Jair Bolsonaro segue inelegível, após condenação relacionada aos desdobramentos do processo por tentativa de golpe após a derrota eleitoral em 2022.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, quando 2.002 eleitores foram entrevistados em 113 municípios do país, antes, portanto, do anúncio oficial da candidatura de Flávio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.





No cenário de segundo turno, Lula ampliou levemente a vantagem em relação ao levantamento anterior, feito em julho. Naquela ocasião, o petista liderava contra Flávio por 48% a 37%, resultado que agora se consolidou em uma diferença ainda maior.

Entre os nomes da direita, os governadores continuam sendo vistos como alternativas mais competitivas. Tarcísio de Freutas mantém desempenho praticamente estável em comparação com julho, quando aparecia com 41% contra 45% de Lula. Ratinho Jr. também apresenta variação mínima: anteriormente tinha 40% ante 45% do petista, e agora aparece com 41% frente a 47%.