O papa Leão XIV chegou neste domingo (30) ao Líbano a bordo de um Airbus A320neo da ITA Airways, após passar alguns dias na Turquia, e sua aeronave foi escoltada na aproximação a Beirute por dois caças Embraer A-29 Super Tucano da Força Aérea do país. As informações são do Aeroin.





A escolta ocorreu no início da tarde, durante o procedimento de descida para o Aeroporto Internacional de Beirute, como parte da recepção oficial preparada pelas autoridades libanesas.

Os A-29 que acompanharam o voo papal fazem parte do conjunto de aeronaves mais avançadas do inventário militar libanês.

O Líbano encomendou seis unidades do modelo, produzidas em parceria pela Embraer e pela Sierra Nevada Corporation na fábrica de Jacksonville, na Flórida.

Aquisição financiada por programa dos EUA

A venda dos A-29 foi realizada por meio de um financiamento do governo dos Estados Unidos destinado a equipar nações aliadas estrangeiras com material militar.

As aeronaves libanesas decolaram para encontrar o A320neo da ITA Airways e seguiram lado a lado com o papa Leão XIV até o pouso.

O propósito da viagem ao Líbano

Após o desembarque, o papa seguiu para o Palácio Presidencial, em Beirute, onde se encontrou com autoridades locais, representantes da sociedade civil e o Corpo Diplomático.

Em seu discurso, tratou do papel da paz na reconstrução social libanesa, destacando desafios como instabilidade, conflitos, migração e reconciliação nacional.

“É uma grande alegria encontrar-vos e visitar esta terra onde ‘paz’ é muito mais do que uma palavra: aqui a paz é um desejo e uma vocação, é um dom e um canteiro sempre aberto”, afirmou logo no início da fala.





O pontífice dedicou o pronunciamento a temas como resiliência, esperança, permanência dos jovens no país, reconciliação e participação da sociedade civil.