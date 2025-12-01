Foto: Vinícius Sampaio/BHAZ Tragédia aconteceu na tarde desta segunda-feira (1), no centro de Belo Horizonte

Uma criança de 6 anos morreu nesta segunda-feira (1), por volta das 15h30, ao cair do 10º andar do hotel localizado entre as Ruas dos Caetés e Espírito Santo, no centro de Belo Horizont e, capital mineira.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a menina teria sido atirada da janela pela mãe, uma mulher de 32 anos, que pulou, logo em seguida. As duas morreram no local.

Conforme informações obtidas pelo Portal iG junto à Polícia Militar, a mulher teve uma discussão com o marido em um bar, na noite de domingo (30) e, após o desentendimento, o homem foi para a sua casa e a mulher se hospedou no hotel, com suas filhas de 6 e 13 anos.

Já no hotel, ainda segundo a PM apurou, a mãe teria dito à filha de 13 anos que ela teria duas opções: tomar um remédio para morrer ou se jogar do hotel. A adolescente disse que recusou as propostas da mãe.

Depois, a mulher deu um medicamente para a filha de 6 anos e a jogou do 10º andar do hotel. Em seguida, a mãe também pulou.

A adolescente relatou ainda que a mãe já havia dito outras vezes que tiraria sua própria vida.

A administração do hotel confirmou à polícia que a mulher e duas filhas estavam hospedadas no local desde o domingo (30) e não havia mais ninguém com elas.





À princípio, foi cogitada presença do pai da menina e marido da mulher no local, mas, após as investigações iniciais, essa hipótese foi descartada.



Ainda segundo a PM, o companheiro da mulher chegou no local depois do ocorrido e também ameaçou se jogar do prédio, mas foi contido por pessoas que estavam no local.

O caso foi registrado como filicídio, seguido de suicídio.