Uma pesquisa recente do site de previsão de marés Tideschart revelou que a região denominada Terra dos Bravos, na Flórida, nos Estados Unidos, lidera o ranking mundial em ataques de tubarão no mundo. A Austrália e a África do Sul ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. As informações são do The New York Post.

De acordo com o site, esses três países dominam o ranking, com ocorrências que correspondem a mais da metade de todos os ataques de tubarão já registrados na história.

"Quando você analisa os números, três lugares dominam todas as listas: Flórida, nos EUA; Nova Gales do Sul, na Austrália; e KwaZulu-Natal, na África do Sul", disse Ryan Blundell, fundador do Tideschart.





Segundo Blundell, essas regiões compartilham algumas coisas em comum: águas quentes e produtivas, ondas consistentes e muita gente no oceano.

"Essa combinação naturalmente leva a mais encontros com outros surfistas", explicou Blundell.

Ranking mundial de ataques de tubarões: e o Brasil?

O site Digital Surf elaborou uma lista com base em dados do Shark Research Institute, utilizando registros de ataques de tubarão ocorridos em diversas regiões do mundo de 1642 a 2024. O Brasil aparece em sétimo lugar, com 119 ocorrências.

Confira o ranking:

Estados Unidos - 2.473

Austrália - 1.453

África do Sul - 593

Nova Zelândia - 143

Papua-Nova Guiné - 136

Bahamas - 129

Brasil - 119

México - 98

Itália - 72

Fiji - 69

Segundo a National Geographic Brasil, a Praia de Boa viagem, uma das mais famosas de Recife, é a que mais possui registros de ataques de tubarão do país, tendo registrado mais de 60 ataques e 25 mortes desde 1992. A Praia da Piedade, também localizada em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, registrou mais de 20 ataques de tubarão dos anos 1990 até 2024.

Outras regiões do Brasil também já registraram ataques de tubarão como São Sebastião, em São Paulo, e na Praia de Atalaia, em Aracaju. Apesar disso, Pernambuco permanece liderando o ranking de ataques de tubarão no país.



Ataques de tubarão a humanos são raros

Apesar de os números serem chocantes, ataques de tubarão a humanos são considerados raros. A probabilidade de um ataque é muito baixa e tem diminuído ao redor do globo. Em 2024, houve 47 incidentes não provocados em todo o mundo, a menor ocorrência de ataques registrados nos últimos 30 anos.

Segundo Blundell, os ataques de tubarões são muito raros se levarmos em consideração a quantidade de banhistas que entram no mar todos os anos.