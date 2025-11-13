Divulgação Contender, o maior tubarão branco já visto

O maior tubarão-branco macho já registrado, conhecido como Contender, voltou a se movimentar pelos mares. Depois de um período sem ser detectado, ele reapareceu recentemente. Sua última localização confirmada havia sido registrada em janeiro, próximo à Geórgia, na costa da Flórida. As informações são do New York Post.

Desde janeiro, Contender foi visto migrando da Flórida para o Canadá, agora está retornando pela costa, em meados de julho, foi registrado na costa de Outer Banks, na Carolina do Norte. Para ser registrado, o tubarão branco precisa passar pelo satélite Argos.

Reprodução Contender

Contender foi marcado a cerca de 35 km da costa do Cape Hatteras seguindo para o norte, no meio de julho foi marcado na costa de Massachusetts, de acordo com informações do OCEARCH.

Após vários meses sem ser rastreado, o tubarão foi localizado no final de setembro, ao sul de Poite-Parent, província de Quebec. Em outubro, foi visto movendo-se para o sul do Canadá e de volta aos EUA para a temporada de migração de outono.

Quase duas semanas depois, ele foi flagrado a quilômetros da costa de Atlantic City, em Nova Jersey.

A movimentação de Contender

Contender, provavelmente, está voltando para a Flórida, onde as águas são mais quentes e há fontes de alimentos. A OCEARCH diz que cada marcação adiciona outra pista ao quebra-cabeça da migração de tubarões-brancos no Atlântico Norte Ocidental.

Contender, outros tubarões e animais marinhos podem ser rastreados em tempo real usando o aplicativo gratuito OCEARCH Global Shark Tracker.



